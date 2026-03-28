「年金制度」は国が運営しているので安心と思われがちですが、なんらかの記録漏れや不備によって、本来もらえたはずの年金がもらえなくなってしまう可能性もゼロではありません。そのため、日頃から自身の「年金加入記録」をしっかりと把握しておくことが重要です。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』（三笠書房）から一部を抜粋・編集し、年金受給のリスク管理の心得と対策を解説します。

「年金請求書」で年金のもらい忘れを防ぐ

年金をもらう前に必ずやるべきなのが、自分の「年金加入記録」をチェックすることです。

年金事務所から送付される「年金請求書」には、加入していた年金の種類と加入期間が、古いものから順にすべて記載されています。この記録を確認しないままでいると、「漏れ」や「誤り」があった場合に気づけず、本来より少ない金額しか年金を受け取れなくなる恐れがあります。

「年金は国が運営しているから大丈夫では？」と思われるかもしれませんが、実際に過去に問題が起こっています。

2007年（平成19年）に、約5,000万件もの年金記録が持ち主不明となっていることが判明し、「年金記録問題」として大きな話題になりました。

かつてはいろいろな年金制度が存在し、それぞれ異なる番号で管理されていましたが、1997年（平成9年）に現在の基礎年金番号に統一されました。ところが、様々な理由により統合されなかった年金記録が出て、持ち主不明となってしまったのです。

特に記録漏れとなりやすいのは、次の3つのパターンです。

・転職を何度も繰り返した場合

・結婚や離婚などで名字が変わった場合

・名前の読み方や表記が複数パターンある場合

この3つのパターンだけで記録漏れ全体の9割を占めています。

2025年9月時点で、5,000万件のうち約3分の2は解明されたものの、残り3分の1は依然として未解明のままです。つまり、自分の加入記録が正しく紐づけられていない可能性は十分にあります。

加入履歴は「ねんきん定期便」でも確認可能

65歳にならなくても毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」で、同じように加入記録をチェックできます。

「ねんきん定期便」にはハガキ版と封書版があり、ハガキ版には直近1年間の加入履歴だけが記載されます。一方、35歳・45歳・59歳の節目のタイミングで届く封書版では、過去の月ごとの加入履歴をすべて確認できるようになっています。

これらの情報を見て、加入していたはずなのに記載がない期間があれば、すぐに年金事務所へ問い合わせましょう。

封書版の「ねんきん定期便」には「年金加入記録回答票」も同封されていますので、漏れや誤りが見つかったら、必要事項を記入して年金事務所に提出すれば修正されます。

「ねんきんネット」でいつでも最新情報をチェックできる

「ねんきん定期便」は年に一度しか届かないため、どこにしまったかわからなくなってしまうこともあります。

そんなときに便利なのが、パソコンやスマートフォンを使っていつでも年金の最新情報を確認できる「ねんきんネット」です。

過去の詳細な加入記録をすべて閲覧できるだけでなく、将来の年金額をシミュレーションしたり、各種の申請手続きもオンラインで行ったりすることができます。「ねんきんネット」を利用するには、まず初回登録が必要です。登録方法は大きく2つあります。

1つ目はマイナンバーカードを使ってマイナポータルから登録する方法です。マイナンバーカードをお持ちであれば、すぐに利用開始できます。

2つ目は「ねんきんネット」のユーザIDを取得する方法で、マイナンバーカードがない方やマイナポータルの操作がよくわからない方に向いています。こちらの場合、基礎年金番号とメールアドレスが必要です。

アクセスキーが手元にある場合は、そのアクセスキーを使って申し込めば、24時間以内にメールアドレス宛にユーザIDが発行されます（アクセスキーは「ねんきん定期便」に記載されています）。アクセスキーがわからない場合は、申し込み後、5営業日程度でユーザIDを知らせるハガキが届きます。

［図表1］ねんきんネット イメージ 【出典】日本年金機構：「ねんきんネット」による年金記録の確認

服部 貞昭

新宿・はっとりFP事務所 代表

エファタ株式会社 取締役