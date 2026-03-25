銀座コージーコーナーで抹茶フェア開催♪濃厚抹茶スイーツ3品をチェック

春の訪れとともに、銀座コージーコーナーから心ほどける抹茶スイーツが登場します♡抹茶の奥深い風味に、チーズやミルク、白あんを組み合わせた贅沢なラインナップは、和と洋の美味しさを一度に楽しめるのが魅力。ほろ苦さとやさしい甘さが絶妙に重なり合い、忙しい毎日にほっとひと息つける癒しの時間を届けてくれます♪

新作モンブランで抹茶を堪能

「抹茶ティラミスモンブラン」は、価格460円（税込496円）。

濃厚な抹茶カスタード入りスポンジの上に、まろやかな抹茶チーズクリームを重ね、さらにクリームチーズと白あんを合わせた抹茶チーズあんをトッピング。

抹茶のほろ苦さとチーズのコク、白あんのやさしい甘さが絶妙に重なり、ひと口ごとに異なる味わいが広がる新感覚スイーツです。

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抹茶好き必見の濃厚スイーツ

「抹茶のカップショート（抹茶カスタード入り）」は、価格370円（税込399円）。

抹茶カスタード入りスポンジに、なめらかな抹茶クリームをたっぷり絞った一品で、やさしい甘さとしっかりした抹茶の風味を楽しめます。

「スフレワッフル（宇治抹茶＆ミルク）」は、価格230円（税込248円）。辻利一本店の宇治抹茶を使用したホイップとミルクホイップを、ふんわり軽いワッフル生地でサンド。

まるで抹茶ラテのようなまろやかな味わいが魅力です。

販売期間と楽しみ方をチェック

「抹茶ティラミスモンブラン」「抹茶のカップショート（抹茶カスタード入り）」は3月27日（金）～6月4日（木）頃まで販売予定。

「スフレワッフル（宇治抹茶＆ミルク）」は販売中～9月10日（木）頃まで楽しめます。

全国の生ケーキ取扱店で展開されますが、地域や店舗により取り扱いが異なるため、事前チェックがおすすめです。

抹茶スイーツで癒しのご褒美時間♡

抹茶の豊かな香りとやさしい甘さが広がる、銀座コージーコーナーの期間限定スイーツ。気分をリセットしたいときや、ちょっとしたご褒美にもぴったりのラインナップです♡

それぞれ異なる味わいを楽しめるので、その日の気分に合わせて選ぶのも楽しいポイント。お気に入りの一品を見つけて、心満たされるひとときを過ごしてみてください♪