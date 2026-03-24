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みずほ銀行のATM・振込手数料を無料にする最も簡単な方法は「月1回のカード利用」だった。2026年3月からの改定内容

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「家計の味方」が「【2026/3～ 手数料改善!】みずほ銀行の金利・手数料・ポイント還元を徹底解説！代替もしくは併用におすすめな銀行口座も併せて紹介！【PR】」と題した動画を公開。2026年3月以降に改定される、みずほ銀行の手数料優遇サービスについて詳しく解説した。



動画ではまず、2026年3月以降にみずほ銀行のランク制度「みずほマイレージクラブ 『うれしい特典』」が大幅に改善されると説明。これまでは取引状況に応じて3段階のステージに分かれていたが、改定後は最上位の「Sステージ」に一本化されるという。これまで最上位ステージの達成には「みずほ銀行のクレジットカードまたはデビットカードで年間100万円以上の利用」といったハードルの高い条件が必要だった。



しかし、新制度ではその条件が大幅に緩和される。(1)みずほ楽天カードなどの対象カードを月に1回以上利用、(2)給与または年金の受取、(3)資産残高300万円以上、という3つの条件のうち、いずれか1つを達成するだけで特典が適用されるようになる。特に、年会費無料の対象カードを月1回利用するだけで条件を達成できるため、多くの利用者にとって利便性が大きく向上する。



この条件を達成すると、「みずほ銀行・イオン銀行ATMの時間外手数料が24時間無料」「コンビニATMと他行宛振込の手数料がそれぞれ月3回無料」「キャッシュカードの新規発行手数料が無料」といった最上位の特典を受けられるようになる。



今回の改定により、みずほ銀行の使い勝手は大幅に向上する。動画では、現在実施中のお得な新規キャンペーンにも触れ、この機会に口座を開設するメリットは大きいと締めくくった。