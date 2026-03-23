すっかり暖かくなり、春めく今日この頃。週末のおでかけにぴったりな編集部厳選の名古屋・東海エリアのお花見スポット名所・定番・穴場10選をご紹介します。

※Cheek/NAGOYA.過去の特集ページより抜粋・再編集。最新情報は各スポットのHPやSNS等でご確認ください。

岡崎の桜まつり

徳川家康が生誕した岡崎城を中心とした『岡崎公園』は、名城百選、都市公園百選、日本さくら名所100選に選定された市民の憩いの場。

毎年3月中旬になると、乙川・伊賀川沿いの約800本のソメイヨシノが花開き、辺り一面が春の装いに。

開花に合わせて開催される「桜まつり」では多彩な屋台の出店やライトアップが行われ多くの人々が訪れます。

乙川を下る船に乗ってお花見ができる「岡崎城下舟あそび」も開催。

ライトアップ開催期間中は昼間とまた異なる夜桜を楽しんで。

店舗名：岡崎の桜まつり

住所：愛知県岡崎市康生町561

電話番号：0564-24-2204(三河武士のやかた家康館)

営業時間：終日開放

五条川の桜

愛知県岩倉市の中心部を流れる「五条川」。

両岸には約1400本もの桜並木が川面を覆うように立ち並びます。

例年3月下旬から4月上旬にかけて開催される「岩倉桜まつり」では、夜間のライトアップや山車の巡行が行われます。

店舗名：五条川の桜

住所：愛知県岩倉市井上町～川井町(五条川河畔)

電話番号：0587-66-1111(岩倉市役所※詳細は商工農政課)

蘭丸ふる里の森

森乱丸をはじめとした森氏の居城であった「美濃金山城跡」の麓に広がる、歴史浪漫香る自然豊かな公園『蘭丸ふる里の森』。

春になると咲き誇る桜が圧巻！ほかにも紫陽花や紅葉と、一年を通して四季折々の景観を楽しむことができます。

バーベキュー広場やアスレチックもあるので、家族やグループで訪れるのもお勧め。

店舗名：蘭丸ふる里の森

住所：岐阜県可児市兼山1418-210

電話番号：0574-62-1111(可児市役所都市整備課)

営業時間：8:30～17:00

根尾谷の薄墨桜

継体天皇のお手植え、樹齢1500年と伝えられる、岐阜県本巣市の国の天然記念物『根尾谷の薄墨桜』。

つもみは薄いピンク色、満開になるとつややかな白色、散り際には淡い墨色へと色を変え、独特の美しさを楽しめます。

周辺には軽食やお土産物屋の出店もあるので立ち寄ってみて。夜間はライトアップも行われます。

店舗名：根尾谷の淡墨桜

住所：岐阜県本巣市根尾板所995

電話番号：0581-34-3988

霞間ヶ渓(かまがたに）

遠くから見る桜の花の景観が霞がかったように見えることから「霞間ヶ渓(かまがたに)」と呼ばれるようになった、岐阜県池田町の桜の名所。

春が訪れると渓流沿いにはヤマザクラをはじめとした約1,500本の桜が一斉に咲き誇ります。

開花時期にはライトアップや、池田サクラまつりなどが開催されます。

店舗名：霞間ヶ渓

住所：岐阜県揖斐郡池田町藤代地内

電話番号：0585-45-3111(池田町役場建設部産業課)

苗代桜(なわしろさくら)

この桜の開花を待って里人が苗代(稲の苗を作る田)の準備を始めたことから名づけられた、岐阜県下呂市の『苗代桜』。

小丘に寄り添うように立つ2本の木は樹齢約400年以上といわれ、県指定天然記念物にも選定されています。

目の前の水田に映りこむ姿も幻想的。開花状況も合わせてライトアップも行われます。

店舗名：苗代桜

住所：岐阜県下呂市和佐

電話番号：0576-25-4711(下呂市総合観光案内所)

宮川堤

写真提供：(公社)三重県観光連盟

伊勢神宮下宮の北西を流れる宮川堤にある桜並木道。

ソメイヨシノやヤマザクラなどが植えられ、日本さくら名所100選にも選定されています。

例年3月下旬から4月上旬にかけては、夜間にライトアップが開催されています。

店舗名：宮川堤

住所：三重県伊勢市中島1、宮川2

電話番号：0596-28-3705

少し足を延ばして①高遠城址公園の桜

写真提供：(一社)伊那市観光協会

武田信玄の五男仁科五郎盛信が織田信忠と戦い、壮絶な死を遂げた高遠城。

その後、廃藩置県により城が撤去され、現在は植樹され始めた約1,500本もの桜が咲き誇ります。

その規模と美しさから、天下第一の桜と称され、日本さくら名所100選に選出。

池に映る桜や、太鼓櫓、高遠閣など見どころ満載ですが、1番は満開の桜と残雪の中央アルプス・南アルプスの山々との共演です。

店舗名：高遠城址公園の桜

住所：長野県伊那市高遠町東高遠

電話番号：0265-78-4111(一社 伊那市観光協会)

営業時間：8:00～17:00

少し足を延ばして②足羽川桜並木

福井市の中心を流れる足羽川堤防に約2.2㎞続く桜並木『足羽川桜並木』。

ソメイヨシノをはじめ、コマツオトメ、ヨウシュン、ジンダイアケボノ、ヤマザクラなど約600本の桜により壮大なピンク色のトンネルが広がります。

開花時期に合わせて「ふくい桜まつり」が開催。ライトアップも行われます。

店舗名：足羽川桜並木

住所：福井県福井市毛矢・つくも・照手・明里町

電話番号：0776-20-5346(福井市おもてなし観光推進課)

少し足を延ばして③高田公園の桜

旧陸軍第十三師団の入城を記念して、明治42年、在郷軍人会によって2,200本の桜を植えられたのが始まり。

現在は周辺を含めて約4,000本の桜が咲き誇ります。

毎年開花時期には「高田城百万人観桜会」を開催。

夜には三十櫓と桜が照らされるライトアップを開催し、幻想的な美しさは日本三大夜桜のひとつに数えられるほど。

西堀からの眺めや、桜のトンネル「さくらロード」など見どころが満載。

店舗名：高田公園の桜

住所：新潟県上越市本城町44-1

電話番号：025-543-2777