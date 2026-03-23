毎日でも会いたくなる「癒し系女子」の特徴５パターン
「あいつといると疲れる」という女性より、「一緒にいると癒される」という女性のほうが、男性にとって居心地のいい存在なのは当然でしょう。では、どのようなタイプの女性が「癒し系」と見なされているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「毎日でも会いたくなる『癒し系女子』の特徴」をご紹介します。
【１】「うん、うん。わかるよー」と頷きながら愚痴を聞いてくれる
「つまらない話でもニコニコ聞いてくれる子だと、安心して何でも打ち明けられます」（20代男性）など、「聞き上手」な女性は重宝がられるようです。口を挟みたくなるような内容であっても、「でも、それはさあ…」と遮るのではなく、「そっか、そういう考え方もあるんだね」と受け入れながら上手に先を促すといいでしょう。
【２】「○○くんって本当にすごいね！」と目を輝かせて褒めてくれる
「上手におだててくれる子には弱いですね（笑）」（10代男性）など、相手を持ち上げていい気分にさせる女性も、ありがたがられる存在のようです。「すごい！」「そうなんだ！」「知らなかったー！」「おもしろいね！」といった合いの手をうまく使い分けて、男心をくすぐりたいところです。
【３】「ぎゃははは」ではなく「えへへへ」と照れたように笑う
「笑い方がかわいいと、こっちまで癒されます」（10代男性）というように、「笑い方」に注目する男性もいます。大口を開けて「ぎゃははは」と笑ったり、場をわきまえないほどの大声で笑うよりも、「えへへへ」とはにかむように笑みを浮かべたほうが、多くの男性に好感を持たれるでしょう。
【４】細かいことで相手を責めずに「そのくらい大丈夫！」と受け入れる
「大らかな女の人ってやっぱりいいですよね」（20代女性）など、包容力のある女性への支持も根強いようです。細かい点をあげつらってヒステリックに責め立てるのではなく、「気にしないで」「大丈夫だよ」と優しく受け止めてあげるようにすると、心を許してもらえるかもしれません。
【５】「あなたといるだけで楽しいな…」とどんなデートでも喜んでくれる
「金欠でロクなところに連れてってあげられなくても、楽しそうにしてくれると救われます」（20代男性）というように、「小さな幸せ」を味わえる女性も好感度が高そうです。コップのジュースが「半分しかない」ととらえるか「半分もある」ととらえるかで、物事の感じ方は変わってくるので、少しでもポジティブになれるよう心がけましょう。
「癒し系」を目指すために、自分のキャラクターを大幅変更するのは至難の業かもしれませんが、コミュニケーション術の一つとして取り入れてみてはいかがでしょうか。（田中健斗）
【１】「うん、うん。わかるよー」と頷きながら愚痴を聞いてくれる
「つまらない話でもニコニコ聞いてくれる子だと、安心して何でも打ち明けられます」（20代男性）など、「聞き上手」な女性は重宝がられるようです。口を挟みたくなるような内容であっても、「でも、それはさあ…」と遮るのではなく、「そっか、そういう考え方もあるんだね」と受け入れながら上手に先を促すといいでしょう。
「上手におだててくれる子には弱いですね（笑）」（10代男性）など、相手を持ち上げていい気分にさせる女性も、ありがたがられる存在のようです。「すごい！」「そうなんだ！」「知らなかったー！」「おもしろいね！」といった合いの手をうまく使い分けて、男心をくすぐりたいところです。
【３】「ぎゃははは」ではなく「えへへへ」と照れたように笑う
「笑い方がかわいいと、こっちまで癒されます」（10代男性）というように、「笑い方」に注目する男性もいます。大口を開けて「ぎゃははは」と笑ったり、場をわきまえないほどの大声で笑うよりも、「えへへへ」とはにかむように笑みを浮かべたほうが、多くの男性に好感を持たれるでしょう。
【４】細かいことで相手を責めずに「そのくらい大丈夫！」と受け入れる
「大らかな女の人ってやっぱりいいですよね」（20代女性）など、包容力のある女性への支持も根強いようです。細かい点をあげつらってヒステリックに責め立てるのではなく、「気にしないで」「大丈夫だよ」と優しく受け止めてあげるようにすると、心を許してもらえるかもしれません。
【５】「あなたといるだけで楽しいな…」とどんなデートでも喜んでくれる
「金欠でロクなところに連れてってあげられなくても、楽しそうにしてくれると救われます」（20代男性）というように、「小さな幸せ」を味わえる女性も好感度が高そうです。コップのジュースが「半分しかない」ととらえるか「半分もある」ととらえるかで、物事の感じ方は変わってくるので、少しでもポジティブになれるよう心がけましょう。
「癒し系」を目指すために、自分のキャラクターを大幅変更するのは至難の業かもしれませんが、コミュニケーション術の一つとして取り入れてみてはいかがでしょうか。（田中健斗）