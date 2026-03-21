トップスにもなる優秀アイテム♡ コーデを華やかにする【チュールミニスカート】着回しテク
夜の予定にも、いつものデイリーコーデにも、万能に使えるアイテムが知りたい！そこで今回は、村瀬紗英ともに、トップスにもなる「チュールミニスカート」の着回しテクをご紹介します。スカート以外にも用途盛りだくさん！ひとつ持っておいて損なしの優秀アイテムをチェック♡
トップスにもなる優れもの【チュールミニスカート】
バレリーナのチュチュのようなボリューム感が華やか♡ ビスチエのように使ったり、小物のようにあわせたり、ほかのボトムと重ねたりと、スカート以外にも用途盛りだくさんな優秀アイテム。
着回すアイテムはこちら♡
【HONEY MI HONEY】チュールミニスカート
フリルを重ねたようなモコモコ感が愛らしい♡
Cordinate 【Day】大きめシャツもビスチェ風にONすればぷりかわな魅力バクハツ
シャツやスエットパンツもデコラティブなチュールで格上げ。
Cordinate 【Night】スパッツに重ねればバレエコアなおでかけモノトーンスタイルが完成
衣装ライクなバレエコアスタイルもモノトーン配色なら夜遊びにぴったり♡ 甘さも抑えられるから男のコウケも◎。
Cordinate 【Night】ガーリーピンクにチュチュスカートで甘い願望がつまった女子会コーデ
コートのすそからふんわり広がるチュチュスカートがフェミニン♡ 淡〜いピンクの世界でお嬢様な ムードを堪能して。
Cordinate 【Night】シンプルなナイトワンピの装飾みたいにワンショルで装着
片方の肩を出すようにナナメに体に通せば、シンプルワンピをお出かけ服にグレードアップ。1枚あれば、手持ち服がオケージョンにも使える華やかさに。
撮影／熊木優（io・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／村瀬紗英（本誌専属）
村瀬紗英
Ray編集部 副編集長 小田和希子