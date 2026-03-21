トップスにもなる優秀アイテム♡ コーデを華やかにする【チュールミニスカート】着回しテク

夜の予定にも、いつものデイリーコーデにも、万能に使えるアイテムが知りたい！そこで今回は、村瀬紗英ともに、トップスにもなる「チュールミニスカート」の着回しテクをご紹介します。スカート以外にも用途盛りだくさん！ひとつ持っておいて損なしの優秀アイテムをチェック♡

トップスにもなる優れもの【チュールミニスカート】 バレリーナのチュチュのようなボリューム感が華やか♡ ビスチエのように使ったり、小物のようにあわせたり、ほかのボトムと重ねたりと、スカート以外にも用途盛りだくさんな優秀アイテム。

着回すアイテムはこちら♡ 【HONEY MI HONEY】チュールミニスカート フリルを重ねたようなモコモコ感が愛らしい♡ チュールミニスカート 20,900円／HONEY MI HONEY

Cordinate 【Day】大きめシャツもビスチェ風にONすればぷりかわな魅力バクハツ シャツやスエットパンツもデコラティブなチュールで格上げ。 ミニスカートは着回し。ブルーロングシャツ（ビスチエつき）2,699円／GRL フリルつきスエットパンツ 23,100円／HONEY MI HONEY イヤリング 6,600円／aw（805showroom）シルバーバッグ 31,460円／minite mute（HANA SHOWROOM）白スニーカー／スタイリスト私物

Cordinate 【Night】スパッツに重ねればバレエコアなおでかけモノトーンスタイルが完成 衣装ライクなバレエコアスタイルもモノトーン配色なら夜遊びにぴったり♡ 甘さも抑えられるから男のコウケも◎。 ミニスカートは着回し。白シャギーショートニット 3,190円／エムズエキサイト（R1000）バイカーパ ンツ 6,930円／jouetie イヤリング 4,070円／マチルダローズ ショートブーツ 9,800円／オリエンタルトラフィック（ダブルエー）

Cordinate 【Night】ガーリーピンクにチュチュスカートで甘い願望がつまった女子会コーデ コートのすそからふんわり広がるチュチュスカートがフェミニン♡ 淡〜いピンクの世界でお嬢様な ムードを堪能して。 ミニスカートは着回し。ピンクリボンウールコート 26,400円／MECURYDUO ルミネエスト新宿店 ピンクバッグ 34,320円／mini mute（HANA KOREA）ドット柄ローヒールパンプス 7,920円／EVOL タイツ／スタイリスト私物

Cordinate 【Night】シンプルなナイトワンピの装飾みたいにワンショルで装着 片方の肩を出すようにナナメに体に通せば、シンプルワンピをお出かけ服にグレードアップ。1枚あれば、手持ち服がオケージョンにも使える華やかさに。 ミニスカートは着回し。黒レースワンピース 3,850円／レトロガール（R1000）ドット柄バッグ 2,199円／WEGO 白ショートブーツ 15,950円／RANDA 撮影／熊木優（io・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／村瀬紗英（本誌専属）

村瀬紗英

Ray編集部 副編集長 小田和希子