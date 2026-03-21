扁平足は3秒で変えられる!? 重心を「かかと外側」へ移すだけでアーチが戻る方法【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

扁平足を3秒で改善するすごい方法

扁平足も外反母趾と同じように、重心をかける位置を変えるだけで改善できます。平らだった足にアーチが復活するので、ぜひやってみてください。

つま先側を踏むクセがないかをチェック

【正常】 かかと＆外側重心になっていればOK。アーチもきれいにあると思います。 【扁平足】 つま先＆内側重心になっている場合、アーチもつぶれて扁平足になっています。

こんな人は注意

いつも前傾姿勢になっている いつも指に力を入れている

その場で3秒で改善する方法

扁平足の方は、「つま先＆内側」に重心をかけている方が多いので、「かかと＆外側」重心を意識するだけで改善します。

❶片足を出してひざを曲げます。

❷かかと＆外側重心にし、ひざの位置をつま先と揃えましょう。これだけで、扁平足が改善されるはずです。

土踏まずを取り戻す筋肉を鍛える

足にある「後脛骨筋」や「長母指屈筋」などがアーチをつくるのに必要な筋肉で、それを鍛える方法は、「正しい歩き方で歩く」こと。回内（ゆるめる）と回外（締まっている）を交互に使えるようになることで、自然にその筋肉も鍛えられ扁平足が解消されます。

この筋肉があることで、アーチを引っ張り上げて足にロックをかけてくれます。弱くなるとゆるんでしまい（回内状態）、扁平足に

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話』著：中島武志