3月19日、春ドラマ『タツキ先生は甘すぎる』（日本テレビ系）のキャストに、俳優の寺田心が出演することが発表された。新ビジュアルが公開され、彼の近影が話題となっている。

「同ドラマは、俳優の町田啓太さんが演じる“激甘”なフリースクール教室長が、不登校の子どもたちにアートや遊びを通して寄り添うヒューマンドラマとなっています。今回寺田さんは、舞台となるフリースクール『ユカナイ』の大学生ボランティアの皆藤壮哉役に抜擢。学校に行きたくない子どもたちの抱える葛藤と向き合います」（テレビ局関係者）

同日に新キャストとして加わることが発表された寺田。ドラマの公式Xでは、寺田の新ビジュアルが公開され、ピンクのTシャツを着た姿がアップされた。半袖から見える“ムキムキすぎる腕”が印象的だ。

同ビジュアルにファンは騒然。X上では、大人びた彼に驚愕する声が並んでいた。

《予想以上の鍛えっぷり、スゴい》

《へっ？！心くんがムキムキ？！大きくなったねぇ》

《寺田くんが、スタッフ側（大学生）として来ることに感慨を覚える》

これまで子役として活躍してきた寺田が、スタッフとして抜擢されたキャスティングに、感慨深い思いを抱く声も並んでいた。

3歳から芸能活動を開始し、子役としてキャリアをスタートした寺田。天才子役として、ドラマや映画、CMなど様々な作品に出演し、お茶の間に愛されてきた。

「彼の代表作といえば、2015年のTOTO『ネオレスト』のCMや、ドラマ『とんび』（2013年）、映画『妖怪大戦争 ガーディアンズ』（2021年）など多岐に渡ります。高い演技力はもちろんのこと、子供ながらも大人びた言葉選びや、礼儀正しい振る舞いをするギャップに“天才子役”として活躍してきました」（芸能プロ関係者）

その後、一時的にメディアへの露出頻度が落ち着いた時期があったものの、現在17歳となりまた芸能活動に拍車がかかっている。

「現在は身長も178cmまで伸び、『ガールズコレクション』などのショーにもモデルとして参加。見た目も大人になった変貌には世間にも驚きが広がりました。2025年からは、『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』にも出演するなど、俳優業も本格化。今回の新ドラマも、子役として培ってきた演技力が期待されますね」（前出・芸能プロ関係者）

寺田の演技力の幅は、まだまだ広がる予感だ。