杉浦太陽（45）と辻希美（38）夫妻と、長女でインフルエンサーである希空（18）の“杉浦ファミリー”3人が3月14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。

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3人はスマホ決済「AEON Pay」の新CMキャラクターに就任し、CMで披露した「LOVEマシーン」特別バージョンのダンスの一部をステージでも披露。辻は「娘と一緒にステージに立つというのが夢だった」と明かしたが、希空はインフルエンサーとしてデビューして以降、大きな仕事はなく、家族の話題で目にすることが多い。

さらに今回のファミリーでのCM起用のように、家族総出での売り出しと取られかねない構図になっており、杉浦ファミリーの仲の良さに羨望が集まる一方で、厳しい目も向けられているようだ。

「辻さんも希空さんのデビュー時に『親の七光だとか、親の力を使ってみたいなことを言われてしまうのは分かっていた』と懸念を示し、杉浦さんも『甘えが出るといけないので、僕と妻と同じ事務所には入れない』と、娘を自立させる姿勢を見せていました。しかし、昨年8月に第5子が誕生して以降、自然と“家族売り”が加速した印象があり、今回も《キムタクもそうだけど家族総出で売り出しって世間から見るとちょっと滑稽》と、冷めた目で見てしまうという意見も散見されています」（芸能関係者）

■同じ２世の安藤サクラ、趣里との違いは？

芸能一家の２世といえば、木村拓哉（53）と工藤静香（55）夫妻の娘であるCocomi（24）、Kōki,（23）、水谷豊（73）と伊藤蘭（71）夫妻の娘である趣里（35）、奥田瑛二（75）と安藤和津（78）夫妻の娘である安藤サクラ（40）などがいる。

「やはり視聴者らに受け入れられるかどうかの肝は、『売り出す過程で親が介入したか』『圧倒的な実力が感じられるか』という点があると思います。趣里さんや安藤サクラさんは確かに２世俳優ですが、安藤さんは第39回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞。趣里さんも第42回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど、親の七光を超えた実力を発揮しています。一方、希空さんや、Cocomiさん、Kōki,さんなど実績を積み重ねる前から親の手厚いサポートを受けているという印象があるのでしょう。一家総出のファミリービジネスにはもろ刃の剣の側面もあります」（前出の芸能関係者）

２世であるがゆえの売り出し方の難しさもあるようだ。

「家族の知名度や高いと、どうしても２世の評価や注目度はかすみがちになってしまいます。SNSなどでの家族とのほほ笑ましい日常のやりとりも《またファミリービジネスに使ってる……》と悪い方に捉えられかねません」（前出の芸能関係者）

令和で活躍する２世芸能人は平成までとはまた少し違った難しさも抱えているのか。



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