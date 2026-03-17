『ポケモン』×プロ野球12球団がコラボ！ オリジナルグッズの販売やスペシャルイベントを実施へ
『ポケモン』とプロ野球12球団のスペシャルタッグ企画「ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて〜」が、4月10日（金）〜4月12日（日）の期間、宮城・仙台市にある楽天モバイル 最強パーク宮城で開催される。
【写真】ユニフォーム姿のピカチュウをデザイン！ タオルや応援バットがかわいすぎる
■さまざまな企画を用意
今回開催される「ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて〜」は、プロ野球12球団の各球場で実施されるポケモン特別演出試合をはじめ、オリジナルグッズの販売や、『ポケモンGO』スペシャルイベントなどが楽しめる企画。
楽天モバイル 最強パーク宮城で行われるオリックス・バファローズ戦では、スタンプを集めるとピカチュウのオリジナルステッカーがもらえるポケモンスタンプラリーや、楽天イーグルスのユニフォーム姿のピカチュウと写真が撮れる写真撮影会が実施される。
また、楽天イーグルスのパートナーポケモンに、勇猛果敢な大空の戦士である“ウォーグル”が決定。4月10日（金）より、ウォーグルや楽天イーグルのスユニフォームを着たピカチュウがデザインされたオリジナルアイテムが、グッズショップおよびオンラインショップで販売される。
さらに、『ポケモンGO』スペシャルイベントでは、特別なピカチュウの画像を使用したポケストップが出現。加えて、各球場の対象となる試合日程で「レイドバトル」と「タイムチャレンジ」が実施され、達成するとベースボールシャツを身にまとったピカチュウなどに出会える。
【写真】ユニフォーム姿のピカチュウをデザイン！ タオルや応援バットがかわいすぎる
■さまざまな企画を用意
今回開催される「ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて〜」は、プロ野球12球団の各球場で実施されるポケモン特別演出試合をはじめ、オリジナルグッズの販売や、『ポケモンGO』スペシャルイベントなどが楽しめる企画。
また、楽天イーグルスのパートナーポケモンに、勇猛果敢な大空の戦士である“ウォーグル”が決定。4月10日（金）より、ウォーグルや楽天イーグルのスユニフォームを着たピカチュウがデザインされたオリジナルアイテムが、グッズショップおよびオンラインショップで販売される。
さらに、『ポケモンGO』スペシャルイベントでは、特別なピカチュウの画像を使用したポケストップが出現。加えて、各球場の対象となる試合日程で「レイドバトル」と「タイムチャレンジ」が実施され、達成するとベースボールシャツを身にまとったピカチュウなどに出会える。