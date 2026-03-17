ファミマ×ピエール・エルメ アンソロジー監修の新作3種 初のタルト＆チョコテイスト飲料が登場
【モデルプレス＝2026/03/17】ファミリーマートでは、「ピエール・エルメ アンソロジー（PIERRE HERME Anthology）」監修商品の第4弾となる新商品3種を、2026年3月17日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。
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ファミリーマートでは、2025年1月から「ファミマルSweets」の新しいスイーツシリーズとして、古き良き時代のパティスリーの世界観を現代的に再解釈するピエール・エルメ アンソロジー監修のスイーツを過去3回にわたって発売。シリーズ累計販売数400万食を突破するほどの支持を得ており、これで第4弾となる。今回、春の訪れにふさわしい華やかなフレーバーのマカロンサンドに加え、シリーズ初となるタルトやチルド飲料がラインアップに加わった。
・マカロン サンド イチゴ＆バニラ
イチゴのさわやかな酸味と、濃厚なバニラのハーモニーを堪能できるマカロン。過去2回の販売で反響を呼んだマカロンサンドの新作であり、春らしい色彩と味わいに仕上げられている。
・ザ・タルト チョコレート＆コーヒー
シリーズ初登場となるタルト。濃厚なチョコレートガナッシュと、なめらかな口当たりのコーヒークリームを組み合わせている。重厚なチョコのコクにコーヒーの香りが重なる、大人向けの仕上がりだ。
・チョコレート＆ヘーゼルナッツドリンク
ピエール・エルメ氏が好む素材であるヘーゼルナッツと、チョコレートを掛け合わせたチルド飲料。イタリア産のヘーゼルナッツペーストを使用しており、チョコレートの深いコクとともに華やかな香りが楽しめる。（modelpress編集部）
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◆ピエール・エルメ アンソロジー監修シリーズ第4弾
ファミリーマートでは、2025年1月から「ファミマルSweets」の新しいスイーツシリーズとして、古き良き時代のパティスリーの世界観を現代的に再解釈するピエール・エルメ アンソロジー監修のスイーツを過去3回にわたって発売。シリーズ累計販売数400万食を突破するほどの支持を得ており、これで第4弾となる。今回、春の訪れにふさわしい華やかなフレーバーのマカロンサンドに加え、シリーズ初となるタルトやチルド飲料がラインアップに加わった。
イチゴのさわやかな酸味と、濃厚なバニラのハーモニーを堪能できるマカロン。過去2回の販売で反響を呼んだマカロンサンドの新作であり、春らしい色彩と味わいに仕上げられている。
・ザ・タルト チョコレート＆コーヒー
シリーズ初登場となるタルト。濃厚なチョコレートガナッシュと、なめらかな口当たりのコーヒークリームを組み合わせている。重厚なチョコのコクにコーヒーの香りが重なる、大人向けの仕上がりだ。
・チョコレート＆ヘーゼルナッツドリンク
ピエール・エルメ氏が好む素材であるヘーゼルナッツと、チョコレートを掛け合わせたチルド飲料。イタリア産のヘーゼルナッツペーストを使用しており、チョコレートの深いコクとともに華やかな香りが楽しめる。（modelpress編集部）
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