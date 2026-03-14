「ヨーグルトなら太らない」は本当？ダイエット中に見直したい“腸活食品”の取り入れ方
健康や美容を意識すると、「腸内環境を整えることが大切」とよく耳にするでしょう。その代表的な食品として挙げられるのがヨーグルトです。乳酸菌を含み、手軽に食べられることから、毎日の習慣にしている人は少なくないはず。確かにヨーグルトは腸内環境を整える食品のひとつです。ただ、「ヨーグルトを食べていれば太らない」と考えてしまうと、思わぬズレが生まれることがあります。
ヨーグルト自体は太る食品ではない
ヨーグルトはタンパク質やカルシウムを含む食品で、食事の一部として取り入れることに問題はありません。無糖タイプであればエネルギー量もそれほど高くなく、朝食や間食に取り入れている人も多いでしょう。
甘いヨーグルトの落とし穴
もう一つ見落としやすいのが、ヨーグルトの種類。市販のヨーグルトには砂糖やシロップが加えられている商品も多くあります。フルーツ入りや加糖タイプは食べやすい一方で、糖質量が増えやすい傾向があります。
また、ヨーグルトにグラノーラやはちみつを加えると、健康的なイメージとは裏腹にエネルギー量が増えることもあります。
腸活食品は、あくまで“食事の一部”として捉える
だからと言ってヨーグルトをやめる必要はありません。むしろ、適量であれば食生活の中で役立つ食品です。ただし、「腸活食品だから安心」と考えるよりも、食事全体のバランスの中で取り入れる視点が大切。例えば、無糖ヨーグルトを選ぶ、トッピングの量を控えるなど、少し意識するだけでも食事のバランスは整いやすくなります。
ダイエットでは、特定の食品だけに頼るよりも、日々の食事全体を整えることが結果につながりやすいもの。ヨーグルトもその一つとして、無理のない形で取り入れていきたい食品と言えるでしょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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