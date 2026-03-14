「ヨーグルトなら太らない」は本当？ダイエット中に見直したい“腸活食品”の取り入れ方

写真拡大 (全3枚)


健康や美容を意識すると、「腸内環境を整えることが大切」とよく耳にするでしょう。その代表的な食品として挙げられるのがヨーグルトです。乳酸菌を含み、手軽に食べられることから、毎日の習慣にしている人は少なくないはず。確かにヨーグルトは腸内環境を整える食品のひとつです。ただ、「ヨーグルトを食べていれば太らない」と考えてしまうと、思わぬズレが生まれることがあります。

ヨーグルト自体は太る食品ではない


ヨーグルトはタンパク質やカルシウムを含む食品で、食事の一部として取り入れることに問題はありません。無糖タイプであればエネルギー量もそれほど高くなく、朝食や間食に取り入れている人も多いでしょう。

ただし、ヨーグルトを食べているからといって体重が自然に減るわけではありません。食事全体の量やバランスが変わらなければ、体重管理に直接つながるとは限らないのです。

甘いヨーグルトの落とし穴


もう一つ見落としやすいのが、ヨーグルトの種類。市販のヨーグルトには砂糖やシロップが加えられている商品も多くあります。フルーツ入りや加糖タイプは食べやすい一方で、糖質量が増えやすい傾向があります。



また、ヨーグルトにグラノーラやはちみつを加えると、健康的なイメージとは裏腹にエネルギー量が増えることもあります。

腸活食品は、あくまで“食事の一部”として捉える


だからと言ってヨーグルトをやめる必要はありません。むしろ、適量であれば食生活の中で役立つ食品です。ただし、「腸活食品だから安心」と考えるよりも、食事全体のバランスの中で取り入れる視点が大切。例えば、無糖ヨーグルトを選ぶ、トッピングの量を控えるなど、少し意識するだけでも食事のバランスは整いやすくなります。

ダイエットでは、特定の食品だけに頼るよりも、日々の食事全体を整えることが結果につながりやすいもの。ヨーグルトもその一つとして、無理のない形で取り入れていきたい食品と言えるでしょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部　監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞　※画像は生成AIで作成しています

🌼「腸内環境を整えれば痩せる」と信じた結果…。40代女性がハマった“腸活ダイエット”の誤算