【1位〜6位】3月13日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】蠍座 総合運：★★★★★

あなたの魅力や長所が、まっすぐまわりに伝わるうれしい日！尊敬の言葉や褒め言葉をもらえる可能性も大です。大切なのは、あなたから笑顔を向けたり、人に手を差し伸べたりすること。そして、誰に対しても同じ態度で接してください。



恋愛運

出会いに近づいたり、恋の相手との関係が進んだりするための情報が入ってきそうな運気です。最近連絡を取っていない友だちや知りあいに、あなたからコンタクトを。情報をどう生かすかは、慌てずによく考えを練ってください。



金運

今日、興味が湧いたことや気になったことについてお金を使うと、今後さらにお金を殖やしていくヒントを得ることができそう！｢どういうことだろう？｣と感じたら、徹底的に調べてみてください。有料の情報が役に立ちそうです。



ラッキーアイテム：スニーカー



ラッキーカラー：パステルイエロー 恋愛運出会いに近づいたり、恋の相手との関係が進んだりするための情報が入ってきそうな運気です。最近連絡を取っていない友だちや知りあいに、あなたからコンタクトを。情報をどう生かすかは、慌てずによく考えを練ってください。金運今日、興味が湧いたことや気になったことについてお金を使うと、今後さらにお金を殖やしていくヒントを得ることができそう！｢どういうことだろう？｣と感じたら、徹底的に調べてみてください。有料の情報が役に立ちそうです。ラッキーアイテム：スニーカーラッキーカラー：パステルイエロー

【2位】蟹座 総合運：★★★★★

過去に投げ出してしまった経験があることにも、今日は諦めずに向きあえます。それだけでなく、協力者が現れて順調に進む可能性も大。「見習いたいな」と思う人のまねをしてみるのが、高い運気を生かす秘訣です。



恋愛運

待ちに徹しているよりも、自分から動いていったほうが、恋の自信が湧いてきそうです。気軽に連絡をとったり、話しかけたりしてみて。また、出会いに向けては、新たな方法を試したり、これまでとは違うグループに入ってみたりすると〇。



金運

｢節約しなければ…｣と考えて人付きあいの出費を抑えすぎてしまうと、かえってお金との縁が薄くなってしまう日。特に、お世話になっている人や信頼している人に対しては、時間もお金も使うことで金運アップにつながります。



ラッキーアイテム：スマートフォン



ラッキーカラー：マゼンタ

【3位】山羊座 総合運：★★★★★

一生懸命に取り組んでいることや、これから始めたいことについて、力を貸してくれる人が現れそうな日です。「こんなことをしたい」「これが目標」と、照れずにまわりに話してみてください。そして、お願いするときは素直さを忘れずに。



恋愛運

思いやりを見せると、あなたの輝きが何倍にも増していきます！出会ったばかりの相手でも、長年付きあっている恋人でも「なにをすれば喜んでもらえるか」と考えてみて。そして、思いついたらすぐに行動に移すといいでしょう。



金運

日頃からあなたを可愛がってくれている人が、食事をごちそうしてくれたり、価値のある物を譲ってくれたりしそうな日です。素直に喜ぶことが、相手にとってもなによりうれしいのだと考えて。お金に関する知識やヒントももらえるでしょう。



ラッキーアイテム：スピーカー



ラッキーカラー：ホワイト

【4位】双子座 総合運：★★★★☆

誰かと考えが食い違ったときこそ、魅力的になれる日です。よくよく考えれば、相手の意見にも一理あることに気づくでしょう。最初から「相手を尊重しよう」と心に決めておくことが、コミュニケーションをスムーズにして輝きを増す秘訣。



恋愛運

あなたのちょっとした親切が、相手の心を大きく動かす日。片思いが実ったり、恋人と将来の話ができたりするかも。復縁の可能性もあります。出会ったばかりの相手でも「これをしてあげたい」と感じたら、すぐに行動して。



金運

願ってもないお金や、お金につながる人脈が舞い込んでくるうれしい運気です！まずは、楽しいことやいい気分になれることをして過ごして。そして、人と話すときは得意分野の話題を出すなど、個性をアピールしましょう！



ラッキーアイテム：漆器



ラッキーカラー：ローズピンク

【5位】獅子座 総合運：★★★★☆

普段は前向きに考えられることでも、今日は悲観してしまうかも。しかし、前向きな明るい人と関われば、それを防ぐことができます。それだけでなく、話しているうちに、自分では気づかなかった魅力や能力を教えてもらえる可能性大！



恋愛運

恋人に求めることが多くなったり、出会いたい相手の理想が高くなり過ぎたりするかもしれません。まずは、そんな日もあるのだと受け止めて。そして「今日の要求は満たされたら奇跡！」と思っておくと、穏やかに過ごせます。



金運

体力アップや健康のための運動に、お金をかけるといい日。お金に対する考え方や捉え方が前向きになって、経済面での追い風が吹いてきます！｢ちょっと贅沢かな｣と思っていた、道具やウエアなどを購入するのもいいでしょう。



ラッキーアイテム：アロマポット



ラッキーカラー：ネイビー