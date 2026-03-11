春になると、なんだか少しだけ自分をアップデートしたくなりませんか？ コートを脱いで軽やかなワンピースに袖を通したり、いつもより明るいリップを選んでみたり……。そんな“衣替え”のタイミングは、実は肌も同じ。冬を越えた肌をそのままにするのではなく、春仕様にやさしく整えてあげることで、印象はぐっと洗練されます。

2026年の美容キーワードは、隠すよりも整える。ファンデーションで覆うのではなく、素肌そのものの均一感を高めていくこと。色ムラを抑え、なめらかな質感へ整えることで、春のやわらかな光を受けたときの透明感が変わります。

今回は、今の季節に取り入れたい5つの整えポイントと、肌をやさしく底上げしてくれる美容医療という選択肢について、NEO Skin Clinic 恵比寿 吉川優菜院長のお話を交えながらお届けします。

春に意識したい5つの整えポイント

1）紫外線対策は「3月からが本番」という新常識

日焼け止めを「夏の対策」にするのは、もう過去の話です。肌のハリや透明感に影響を与えるUVAは、3月から急激に増加します。2026年は、朝のスキンケアの最終ステップとしてUVケアを完全に習慣化。紫外線から肌を守り抜くことが、季節をまたいでも揺るぎない、澄んだ印象をキープする秘訣です。

2）春の不調の裏にある「蓄積ダメージ」を放置しない

「なんだか肌がゴワつく」「ツヤを感じられない」。こうした春特有の違和感は、外的刺激によるダメージが肌内部で蓄積しているサインです。強い赤みや痛みがなくても、キメが乱れることで光が綺麗に反射せず、肌が曇って見えてしまうことも。この乱れを早期にケアすることが、春の清潔感を左右します。

3）大人世代に必要なのは、濁りのない「澄んだ質感」

2026年の春、私たちが手に入れたいのは、素肌そのものが健やかに整っている「澄みわたるような質感」です。色ムラが抑えられ、表面がなめらかな肌は、それだけで上品で落ち着いた印象を与えます。ファンデーションの厚みに頼らず、肌の地力を高めること。これが、大人世代が目指すべき美しさの着地点です。

4）3月〜5月は、夏を美しく過ごすための「肌の土台づくりの季節」

過酷な夏の太陽が降り注ぐ前に、春のうちに肌のコンディションを立て直しておく。この「先回り」の意識が、数ヶ月後の肌の安定感を決めます。春の穏やかな時期に、乾燥や揺らぎを落ち着かせ、内側から潤いの密度を高めておくことで、夏のダメージを受けにくい「タフで美しい肌」の土台が整います。

5）美容医療は「肌のバランスを最適化する」選択肢

2026年は、スキンケアと美容医療をシームレスにつなげて考える時代。日々の保湿やUVケアを土台にしながら、セルフケアでは届きにくい部分を医療の力で補うという発想が広がっています。例えば、赤みやニキビ、皮脂バランスの乱れにアプローチし肌質改善を目指す「アドバテックスレーザー」や、内側からハリや潤いを高める「次世代ヒアルロン酸」など、目的に応じて取り入れることで、肌全体の均一感を底上げする方法も注目されています。

春の肌戦略、プロの視点のQ＆A

Q1. 春のゆらぎ肌で、真っ先に見直すべきことは何ですか？

まずは守りのケアを徹底することです。過剰な角質ケアや摩擦は避け、保湿と紫外線対策を丁寧に行うことが基本になります。肌が不安定な時期に無理をさせるよりも、まずはコンディションを一定に保つ意識を持つことが、健やかな肌への近道です。

Q2. いま注目のアドバテックスレーザー治療は、どのような目的で選ばれていますか？

アドバテックスレーザーは、赤みやニキビへの反応と、皮脂などへのアプローチによる肌質改善という、大きく分けて2つの効果が期待できるレーザーです。幅広い肌悩みに対応できる点が特徴で、色ムラの改善に加え、肌表面の質感をなめらかに整える目的で検討されることが多い施術です。また、ダウンタイムがほとんどない点も特徴で、1回の施術でも効果を実感される方がいることから、比較的取り入れやすい治療として選ばれています。

Q3. 次世代ヒアルロン酸 「NEAUVIA（ニュービア）」は、これまでの注入治療と何が違いますか？

NEAUVIAは、単にボリュームを補うだけでなく「肌質そのものを整える」という発想から生まれた次世代ヒアルロン酸です。PEG（ポリエチレングリコール）による独自の架橋技術により、組織となじみやすく、より自然な仕上がりを目指せるのが特長です。さらにアミノ酸（グリシン・L-プロリン）を配合しており、肌環境をサポートしながら、内側からふっくらとしたハリや潤い感を引き出します。柔軟性が高いため、表情の動きを妨げにくい点も特徴です。また、目的に合わせて4種類の製剤を使い分けることができます。輪郭形成に適した「インテンス」「LV」「カルシウムハイドロキシアパタイト」を配合し持続的にボリュームロスを補う「スティミュレート」、肌の潤いを高めるスキンブースター製剤「ハイドロデラックス」など、部位やお悩みに応じた治療が可能です。

Q4. 美容医療とセルフケア、どのようにバランスを保つのが理想ですか？

美容医療は、肌状態を一段引き上げたり、悩みにピンポイントでアプローチできる心強い選択肢です。ただし、その効果を長く安定させるためには、施術後の毎日のスキンケアが欠かせません。

理想のバランスは、美容医療が“きっかけ”や“ブースト”（2割）、その後のスキンケアが“土台づくり”（8割）という関係です。医療で整えた肌環境を、日々の正しい保湿や紫外線対策、生活習慣によって守り育てることで、はじめて効果が持続します。季節の変わり目や、自分のケアだけでは届かないと感じるタイミングで医療を取り入れ、その後は丁寧なセルフケアで安定させていく。この「医療で整え、日常で育てる」循環こそが、無理のない美肌維持のコツです。

Q5. 大人世代が美容医療を取り入れる際に、心得ておくべきことは？

変えることではなく、整えることを目的とすること。劇的な変化ではなく、今の自分をより心地よく、綺麗に見せるための調整として捉えると、無理なく続けられます。自分自身の肌を丁寧に慈しみ、安定させる。そのマインドが、長期的な美しさにつながります。

春は肌が揺らぎやすいからこそ、立て直す好機でもあります。早めの紫外線対策を習慣にし、ダメージを長引かせないよう意識しながら、必要に応じてプロの技術でバランスを整えましょう。

もし今、肌の揺らぎやくすみが気になっているなら、クリニックで自分の肌状態を相談してみるのもひとつの方法です。専門的な視点から今の肌に合ったケアを知ることで、この春の肌管理が、より心強いものになるはずです。

取材に答えてくれたのは

「NEO Skin Clinic 恵比寿」 吉川院長

美容感度の高い東京で「今求められているクリニック」を考え、誕生したのが「NEO Skin Clinic恵比寿」。最新レーザー機器や韓国式肌管理を取り入れ、一人ひとりに合わせた治療を提案。常に変化するトレンドやお客様のニーズに柔軟に対応し、最新の治療をスピーディーに導入してまいります。安心してご来院いただけるよう、患者さまに寄り添ったカウンセリングと施術を心がけています。

渡韓不要！韓国発美容トレンドを日本で体験「NEO Skin Clinic 恵比寿」

NEO Skin Clinic 恵比寿は、「最先端の肌管理を、より身近に、よりリーズナブルに」をコンセプトに誕生した、湘南美容クリニックの新ブランドです。渡韓せずに韓国美容の最新トレンドを体験できる場として、話題の美容機器や韓国式スキンケアをいち早く導入。肌診断機「VISIA」を活用し、毛穴・くすみ・たるみなど多様な肌悩みにパーソナライズ診療で対応いたします。安心感と確かな効果、通いやすい価格帯も魅力。初心者から美容感度の高い層まで、一人ひとりの理想に寄り添いながら、専門的な知見を活かした美容医療を提供しています。