小指の爪が横を向いている「寝指」さん必見！脚の疲れやむくみ、膝や股関節の違和感を軽減する方法
足の小指と聞いて、皆さんは自分の小指が今、どんな状態か思い出せますか？ 最近、「寝指」という言葉をSNSでよく見かけるようになりました。この寝指というのは、足の小指の爪が外側を向いている状態のことを指しています。
フットケアリストの山内まやさんによると、寝指は医学用語ではないため、明確な定義はないとのこと。数多くの寝指を見てきた山内さんは、小指の爪が真上を向いていない状態＝寝指と定義されているそうです。
たかが小指1本のことと思われがちですが、寝指になっているとき、体は土台が揺らいでいる状態なんだそう。
足という土台が揺らいでいると、その上に乗っている足首、膝、股関節などの関節でバランスを取ろうとします。体全体に波及して骨格が乱れていくため、体のあちこちで不調を招く要因になってしまうとのこと。
寝指になることでの代表的な不調は、脚の疲れ、むくみ、O脚、X脚、爪が割れる・小さくなる、角質肥厚、タコ、ウオノメなど、多岐に渡ります。そのほかにも、ふくらはぎが太くなる、太ももの前側や横が張って太く見えるなどの見た目にも大きな影響を及ぼすんだとか。
でも、逆に考えれば、寝指をケアするだけで、これらの不調の改善も期待できるということです。山内さんイチオシの「寝指をほぐすケア」は、わずか1分で完結する取り入れやすいストレッチになっています。
1 足裏をラップの芯でほぐす
足の裏の凝り固まった小さな筋肉や筋膜をまんべんなくほぐしていきます。立った状態で軽く足を乗せるくらいの圧で十分ほぐれます。
2 小指の股を割ってほぐす
寝指の場合、足指を思いどおりに動かせないことがほとんど。五指に分かれていることをしっかり意識して小指に刺激を入れていきます。
3 小指の側面＆裏をほぐす
小指の側面からさすり上げ、神経を起こしていきます。脳からの指令が届き、動かせる小指に復活させるためのプロセスです。
トータル1分行うだけで、寝指にアプローチできるんだとか！
足の土台が安定すると、不調が改善に近づき、美脚にもつながっていきます。寝指ほぐしは小さな労力で大きなリターンがあるストレッチ。毎日、テレビを見ながらや寝る前になど、ぜひ取り入れてみませんか？
文＝長田和歌子
【著者プロフィール】
山内まや
フットケアリスト。ネイルサロン「Doigt de Fee」を運営するほか、自宅で足から美脚を叶える大人の足育サロン「オンラインフットケアサロン」も主宰。お客様と自身の経験をもとに「脚を細く美しくつくるには足が重要」なことに気づき、Instagramで発信中。フットケアリストを育てるスクールも運営予定。
※本記事は山内まや著の書籍『寝指1分ほぐし 足の悩みは全部、指で解決できる』から一部抜粋・編集しました。
