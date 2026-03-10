食べすぎを止める！『食前のオレンジジュース』は「濃縮還元」で「果汁100%」のものがおすすめな理由とは！？【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】

食べすぎを止める！『食前のオレンジジュース』は「濃縮還元」で「果汁100%」のものがおすすめな理由とは

食べすぎを止める！『食前のオレンジジュース』

つい食べすぎてしまって後悔する……。たまに羽目を外すのはよいけれど、食べすぎることが多い人は先手必勝、一杯の「食前のオレンジジュース」が食べすぎを防いでくれます。

食欲が暴走しそうなときは、コップ1杯の水分を胃に入れておくと、食欲を高めるホルモンの分泌を減らすことができます。オレンジジュースがイチオシなのは、ビタミンCとパントテン酸が豊富だから。ビタミンCは、シミのもとになるメラニンを抑えて肌にハリをもたらし、体の老化にブレーキをかけて免疫力を高めるなど、積極的にとりたいビタミンで、ストレスに対する抵抗力もアップします。パントテン酸は、ビタミンB群の1種でエネルギーの代謝を助け、ストレスに対抗するホルモンの分泌を促します。2つの栄養素が力を合わせてイライラを鎮め、やけ食いを防いでくれるのです。

オレンジジュースなら何でもいいわけではなく、食べすぎ防止効果が高いのは、「濃縮還元」で「果汁100%」のもの。濃縮還元とは、原料のフルーツからジュースを絞ったあと、水分を除いて（濃縮）保存し、再び水分を加えてもとの濃度に戻す（還元）こと。栄養の一番豊富な時期に濃縮加工するので、原料をそのまま絞ったストレートジュースに引けをとらず栄養たっぷり。オレンジジュースに限っては、濃縮還元すると、ビタミンCとパントテン酸がストレートの約2倍に増える