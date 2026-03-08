この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

洗車好き必見「圧倒的な艶」スリックコートの実力を検証 スリックリキッドとの比較でまさかの事態

洗車系YouTubeチャンネル「ゆとり所長-Yutori-」が、「【まさかの事態】超撥水×圧倒的艶のスリックコートをスリックリキッドと比較してたら大変なことになりました⋯」と題した動画を公開。同じ「スリック」の名を冠する2つのコーティング剤を比較検証し、その性能差と思わぬトラブルについて詳細にレポートした。



ゆとり所長は、磨き屋Progressiveの「スリックコート」と、ピカピカレインの「スリックリキッド」を用意。ボンネットを左右に分け、それぞれの施工性や仕上がりを検証した。施工直後の艶については、どちらも未施工部分と比べて「しっかりと艶が深まっている」と評価。テープの芯をボンネット上で滑らせる実験では、スリックリキッドの方が滑りが良いという意外な結果も確認された。



しかし、施工から1日置いて行われた撥水テストで事態は一変する。スリックコートが「バッチリ撥水している」一方で、スリックリキッドは水が膜状に広がり、ほとんど撥水しない状態となっていた。「まさか、こんなことになるとは」と困惑したゆとり所長は、施工ミスや下地の影響を考慮し、一度リセットした上で左右を入れ替えて再施工を実施。それでも結果は変わらず、スリックリキッドの撥水性能のみが著しく低いという現象が再現された。



この結果に対し、ゆとり所長は「本来の高い撥水効果が表れませんでした」と述べ、手持ちの液剤の劣化や成分の異変の可能性を示唆。一方で、スリックコートについては「艶と撥水効果はきちんと発揮できた」と、その安定した性能を高く評価した。予期せぬトラブルに見舞われた検証となったが、スリックコートの実力を逆説的に証明する形となり、動画は商品の信頼性を確認する結果で締めくくられた。