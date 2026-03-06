5日に行われたチャイニーズ・タイペイ-オーストラリア戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕し、チャイニーズ・タイペイ代表はオーストラリア代表との一戦に0-3で敗れた。三塁側スタンドを中心にチャイニーズ・タイペイのファンが大挙して詰めかけ、序盤から球場の空気は独特の熱気に包まれた。そんな中、三塁側スタンドにいた“美女”の発見報告が相次いだ。

三塁側内野席に設けられたチャイニーズ・タイペイ名物のチアリーダーの応援台。白いショートパンツ姿のチアが応援曲に合わせて両手を激しく動かし、チームを鼓舞した。台湾プロ野球（CPBL）の全6球団から2人ずつ選出されたチアガール選抜「CT AMAZE」。そのうちの1人が、中信兄弟のチアとして絶大な人気を誇る“伝説のチア”のチュンチュンだ。

試合中には何度もカメラに抜かれ、華麗なダンスで球場を大いに盛り上げた。「チュンチュンまだ現役チアなんか」「え、チュンチュンいるんだ」「来日してるってだけでうれしい」「チュンチュンがマジで一番可愛い」「チュンチュンいるやんけー」などと、思わず反応するコメントが殺到していた。

チュンチュンは中信兄弟のチアガール「パッションシスターズ」の一員として活動している。チアだけでなく、写真集を販売するなどモデル活動も行い、インスタグラムのフォロワー数は100万人を超えている。龍角散ダイレクト「のどにチュンチュン篇」のCMに出演したことでも話題になった。

チャイニーズ・タイペイは6日、「野球日本代表」侍ジャパンとの一戦を迎える。独特の応援スタイルにも注目が集まる。（Full-Count編集部）