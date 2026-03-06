Amazon 新生活セールの目玉商品。ガジェットや日用品、飲食料品などが最大65%OFFに

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」がいよいよ始まりました。今回は、Amazon内で多くの人から注目されている目玉商品をご紹介。人気商品は売り切れることもあるため、早めの購入がおすすめです。

Fire TV Stick史上最もパワフル。最新の上位モデル「Fire TV Stick 4K Max 第2世代」

ベッドサイドやデスクに置きやすい「Echo Show 5」

24時間連続再生。IPX7の防水規格でアウトドアにもおすすめ

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル

濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味

カカオの香り広がる。濃厚でリッチなチョコレート風味

血中コレステロールが気になる方に。カゴメのトマトジュース

洗練されたクリアな味の辛口ビール「アサヒ スーパードライ」

淹れたての上質な香りとコーヒー本来の味わい。「ネスカフェ ゴールドブレンド」

冷めてもおいしく、おにぎりにも◎ あきたこまちのパックご飯

タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」

黄ばみ除去成分を新配合。「アタック抗菌EX」詰め替え用 2.5kg

つめこみ洗いも部屋干しもしっかり消臭。「ハミング 消臭実感」

洗濯物を洗ったのに臭い？ そんなときは「洗たく槽カビキラー」

「ニャンとも清潔トイレ」の脱臭・抗菌チップ 4.5L×4個

フィルム包装なので屋外への持ち運びも便利。Amazonブランドのティッシュ

ふかふかのホテル仕様。タオル研究所の「ボリュームリッチ」

大風量で髪がすぐ乾く。サロニアの定番ドライヤー

瞳の紫外線対策も可能。クレオの使い捨てコンタクトレンズ

ベストコスメ106冠受賞。VT Cosmeticsのフェイスマスク

睡眠時の頭や肩の負担を軽減。「ヒツジのいらない枕」スタンダードモデル

胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」

鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」

お腹の調子が悪い人や、軟便、便秘に。「強ミヤリサン」

つらい鼻水や鼻づまり、くしゃみに。「パブロン鼻炎カプセルSα」

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。