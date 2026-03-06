Amazon 新生活セールの目玉商品。ガジェットや日用品、飲食料品などが最大65%OFFに
今回は、Amazon内で多くの人から注目されている目玉商品をご紹介。人気商品は売り切れることもあるため、早めの購入がおすすめです。
Fire TV Stick史上最もパワフル。最新の上位モデル「Fire TV Stick 4K Max 第2世代」
Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー
12,980円 → 7,980円（39%オフ）
ベッドサイドやデスクに置きやすい「Echo Show 5」
Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、チャコール
12,980円 → 4,500円（65%オフ）
24時間連続再生。IPX7の防水規格でアウトドアにもおすすめ
Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック)
5,990円 → 3,990円（33%オフ）
「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル
[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味
1,112円 → 890円（20%オフ）
濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味
ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1kg 明治【Amazon.co.jp限定】
5,280円 → 4,479円（15%オフ）
カカオの香り広がる。濃厚でリッチなチョコレート風味
【医師推奨】ウィンゾーン プロテイン ホエイ リッチチョコ風味 ビタミン11種 ミネラル4種配合 1kg WPC 日本新薬 国内製造
4,780円 → 4,005円（16%オフ）
血中コレステロールが気になる方に。カゴメのトマトジュース
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 720mlラベルレスペットボトル×15本(機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)
4,180円 → 3,201円（23%オフ）
洗練されたクリアな味の辛口ビール「アサヒ スーパードライ」
淹れたての上質な香りとコーヒー本来の味わい。「ネスカフェ ゴールドブレンド」
【Amazon.co.jp限定】ネスカフェ ゴールドブレンド 115g,57杯分,瓶,レギュラー ソリュブルコーヒー
1,554円 → 981円（37%オフ）
冷めてもおいしく、おにぎりにも◎ あきたこまちのパックご飯
by Amazon パックご飯 秋田県産 あきたこまち 180g×24個 国産米 100% 低温製法米
4,254円 → 3,366円（21%オフ）
タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」
アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し＆スポーツ 漂白剤つけ置き級の消臭力 詰め替え 100個 [大容量]
3,775円 → 2,999円（21%オフ）
黄ばみ除去成分を新配合。「アタック抗菌EX」詰め替え用 2.5kg
アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ
1,404円 → 1,020円（27%オフ）
つめこみ洗いも部屋干しもしっかり消臭。「ハミング 消臭実感」
ハミング 【大容量】消臭実感 柔軟剤 つめこみ洗いも、部屋干しも、無敵消臭! 内Nｏ.1抗菌 リフレッシュグリーンの香り つめかえ用 2,600ml
1,646円 → 980円（40%オフ）
洗濯物を洗ったのに臭い？ そんなときは「洗たく槽カビキラー」
【まとめ買い】カビキラー 洗濯槽クリーナー 550g×3本 お掃除手袋つき 除菌 消臭 ドラム式対応 つけおき不要 すくい取り不要
1,111円 → 778円（30%オフ）
「ニャンとも清潔トイレ」の脱臭・抗菌チップ 4.5L×4個
ニャンとも清潔トイレ 猫砂 大きめの粒 4.5L×4個 [燃やせる天然木チップ] 脱臭・抗菌チップ システムトイレ 猫用 消臭 [Amazon.co.jp 限定] (ケース販売)
6,098円 → 4,819円（21%オフ）
フィルム包装なので屋外への持ち運びも便利。Amazonブランドのティッシュ
ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト
2,603円 → 2,082円（20%オフ）
ふかふかのホテル仕様。タオル研究所の「ボリュームリッチ」
タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル チャコールグレー 5枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology
1,890円 → 1,692円（10%オフ）
大風量で髪がすぐ乾く。サロニアの定番ドライヤー
SALONIA サロニア スピーディーイオン ドライヤー 大風量 速乾 軽量 マイナスイオン ヘアドライヤー SL-013AB ブラック【Amazon.co.jp限定】
5,918円 → 3,980円（33%オフ）
瞳の紫外線対策も可能。クレオの使い捨てコンタクトレンズ
CREO クレオワンデーUVモイスト 30枚 1箱 （1日使い捨て コンタクトレンズ ）【BC】8.7 【PRW】-3.00
1,820円 → 1,547円（15%オフ）
ベストコスメ106冠受賞。VT Cosmeticsのフェイスマスク
VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)
2,420円 → 1,936円（20%オフ）
睡眠時の頭や肩の負担を軽減。「ヒツジのいらない枕」スタンダードモデル
ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極
15,800円 → 13,430円（15%オフ）
胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」
鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」
お腹の調子が悪い人や、軟便、便秘に。「強ミヤリサン」
つらい鼻水や鼻づまり、くしゃみに。「パブロン鼻炎カプセルSα」
その他のおすすめ商品
マルちゃん あじわい豚汁うどん ( 109g×12個 ) カップ麺 うどん ( 豚汁 / コシ /太麺 ) カップうどん 6種の具材 ( 豚肉 / 生姜 ) 箱買い 東洋水産 赤いきつねシリーズ
3,059円 → 1,862円（39%オフ）
どこでも簡単トイレ トイレの女神PREMIUM 簡易トイレ 【防災士が監修】 15年保存&日本製 携帯/防災/非常用トイレ 防災グッズ 防災ガイドブック付き (100回)
8,980円 → 4,886円（46%オフ）
Bold ボールド ジェルボール 4in1 華やかおひさまとプレミアムブロッサムの香り 詰め替え 100個 [大容量]
3,599円 → 2,999円（17%オフ）
Amazon Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
27,980円 → 18,980円（32%オフ）
ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】
3,980円 → 3,299円（17%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
