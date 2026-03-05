【あの人のにゃんこ♡LOVE】みりちゃむさん「猫6匹、犬1匹。ドタバタだけど楽しい毎日」

2026年2月20日発売のanan特別編集のムック『にゃんこ♡LOVE もふもふ大豊作』から、みりちゃむさんと愛猫6匹のインタビューお届けします。

みりちゃむさんちの6キャッツ

1匹でも多くの猫を幸せに。保護猫活動はライフワーク。

パン粉さん（♂／5歳）てんぷらさん（♀／2歳）おむすびさん（♂／2歳）しらすさん（♂／1歳）あげだまさん（♂／1歳）こんぶさん（♂／1歳）

しょっぱい顔をして、物陰から撮影を見ていた三毛猫のてんぷらさん。

家族と共に、現在は猫6匹と犬1匹と暮らすみりちゃむさんの家はとても賑やか。「みんな個性が違っていて、それぞれにかわいい。相性はいろいろあるし、お世話も大変ですけど、毎日楽しいですよ」と語るみりちゃむさん。もともと動物が好きでうさぎや犬を飼っていたが、縁あって5年ほど前から猫が少しずつ加わったという。

「最初に来たのはパン粉。近所で車に轢かれそうになっていた子猫を、父が保護して連れ帰ってきました。次がてんぷら。ある朝、幼なじみから車が多い道に子猫がいるからすぐ来てほしいと連絡があり、一人でパジャマのままタオルを持って駆けつけ、素手で保護しました。当時、生後1か月半くらいで、母猫とはぐれたようです」

この頃から、野良猫の過酷な状況を少しずつ学び、保護猫活動にも関心を持つように。そんな時、eggモデルの後輩から、またもや「母猫が消えた野良の子猫が4匹いるから助けてほしい」と連絡が入り、松戸市まで駆けつけた。

「とはいえ、多頭保護は初めてでどうしたらいいのかわからなくて。経験豊富な保護猫活動家にインスタのDMでアドバイスをもらったり、保護団体の人に捕獲する際の手順や注意点を教えてもらいながら、市役所に捕獲機を借りて数日かけて保護しました」

天真爛漫なこんぶくんと、クールに見ていたてんぷらさん。

その時、みりちゃむさんが引き取ったのがおむすびさん。ほかの3匹は里親が見つかったという。この経験をきっかけに、みりちゃむさんの保護猫活動が本格的にスタート。保護依頼があれば現場へ向かい、立ち入らないといけない建物がある場合、その持ち主への許可どりも自ら行う。捕獲後は不妊・去勢手術や初期医療をし、自宅で家猫修行をさせて譲渡会にも参加。地道な活動をこなし、これまでに約20匹の譲渡をしてきた。

朝ドラ撮影期間中に、お母さんが保護し、仲間入りしたあげだまくん。

「うちで引き取れればいいんだけど、さすがに今はキャパオーバー。だからといって、出会ってしまった小さな命を放っておけないし…。その子たちがちゃんと幸せになるように、それぞれに合う家族を見つけてあげたいんですよね」

そんなみりちゃむさんの今の願いは、もっと多くの人に保護猫活動に興味を持ってもらうこと。

「とにかく人手が全然足りていない。保護はもちろん、ミルクや預かりなどのボランティアに参加する人がもっと増えれば、不幸な猫は減らすことができるんですよね。今の私にできるのは、それをもっと伝えること。頑張ります！」

みりちゃむ

2002年7月10日生まれ、埼玉県出身。『egg』の元専属モデル。テレビプロデューサー・佐久間宣行氏のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」にて口喧嘩最強ギャルとしてブレイク。朝ドラ『おむすび』にも出演し、ギャルタレントとしてバラエティ番組などで活躍中。＠mirichamu_0710 猫用Instagram

