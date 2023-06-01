東京マルイ、ガスブローバック「ハイキャパ4.3 D.O.R」本日発売！
【ハイキャパ4.3 D.O.R】 3月5日 発売 価格：20,680円
東京マルイは、ガスブローバック「ハイキャパ4.3 D.O.R」を3月5日に発売する。価格は20,680円。
同社のガスブローバック「ハイキャパ」シリーズをベースに、別売「マイクロプロサイト」を装着可能なD.O.R（ダイレクト・オプティクス・レディ）モデルが登場。スライド後部のリアサイトを取り外せば、ダイレクトにマイクロプロサイトを取り付けることができる。
4.3インチのアウターバレル用に設計された新型スライドは、マイクロプロサイト装着時にもスライドを引きやすくするためのフロントセレーションとリブ（突起）が備えられている。また、グリップは丸みを帯びたラウンド形状となっており、これまでのスクエアタイプのものに比べて握り心地が向上している。
「ハイキャパ4.3 D.O.R」
・全長：199mm
・銃身長：86mm
・重量：801g（空のマガジンを装着した場合）
・弾丸：6mm BB（0.2～0.25g）
・動力源：専用ガス
・装弾数：28＋1発（1発は本体に装填した場合）
※発売日は流通により前後する場合があります。