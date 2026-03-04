【明日なに着る？】「余計がない」黒のロングスカート





多くを得たいなら「多くを求めない」ことが、案外最短ルートだったり。あれもこれもと詰め込まず、限定したぶん研ぎ澄まされる感覚はコーディネートにも言えること。そんな選択と集中の先にある、1枚のスカートをご紹介。





スーツライクに仕立てた、端正な黒スカート。広がりや装飾なく足首まで流れよく落ちる、ムダのないシルエットは、きちんと感やすらりとした美脚、トップスの可愛さを引き締めるキレなど多くを演出。パンツだとまじめすぎるアイディアも、スカートでならほんの少しの抜けが生まれて試しやすく。腰まわりに華をもたらすパールのベルトつき。





【POINT】合わせたトップスは、レトロなイメージとはまた違う、ブロックデザインの幾何学的なチェック。コンサバな装いにユーモアを補う感覚で、カーデからのぞかせる程度に効かせて。





【WEATHER IN TOKYO】

HIGHEST 16℃ LOWEST 6℃

晴れ