人見知りでも泣かない！？孫11人ベテランじいじの“神ワザ”抱っこ
【画像を見る】赤ちゃんを泣かせない神ワザとは？
赤ちゃんの成長の証ともいえる人見知り。
うれしい変化である一方で、家族であっても、久しぶりに会って抱っこした途端に泣かれると、少し切なくなりますよね。
そんな中、Instagramで9万いいねを集めて話題になっているのが、人見知りの孫を泣かせずに抱っこする“じぃじの技”を捉えた投稿です。
コメント欄には「そういう手があったのか」「熟練された巧みの技ですね」といった驚きや称賛の声が相次ぎました。
窓辺の長椅子に赤ちゃんとおじいちゃんが並んで腰掛けています。
おじいちゃんは、赤ちゃんをそっと抱き上げ、自分の膝の上に乗せました。
すると、最初はにこにこと笑っていた赤ちゃんでしたが、抱き抱えられた瞬間に少しだけ違和感を覚えた様子。
体をピンと伸ばして固まってしまいました。
おじいちゃんは膝を上下に揺らし、赤ちゃんの緊張をほぐそうとします。
すると今度は、
「誰に抱っこされているの？」
と、確かめるように、赤ちゃんがゆっくりと顔を上げました。
その視線に気づいたおじいちゃんは、顔を見られないようにさりげなく遠くへ目線をそらします。
それでも赤ちゃんが見上げ続けているとわかると、今度はすっと上を向き、決して顔を認識させません。
誰に抱っこされているのか分からない赤ちゃんは、少し離れたところに座るお父さんの姿を見て再びにっこり。
けれど安心したのも束の間、もう一度おじいちゃんの顔を確かめようと見上げます。
もちろん、そのたびにおじいちゃんは素早く上を向き、顔をみせないまま。
思い通りに確認できず、赤ちゃんはどこか不思議そうな表情を浮かべます。
膝の上でゆらゆらと揺れる心地よいリズムと、カメラを向けるお母さんの姿に安心したのか、赤ちゃんは笑顔のまま、おじいちゃんの腕の中におさまっているのでした。
なんでもおじいちゃんには11人のお孫さんがいるそうで、まさにベテランならではの“神ワザ”。コメント欄には「じいじ、うまい！」「自分にも孫がいますが、勉強になりました！」と称賛の声が集まりました。
■家族も驚いた“いつもの光景”への思わぬ大反響
今回の投稿が大きな反響を呼んだことについて、投稿主のみかづきファミリーさんは「ここまで多くの方に見ていただけるとは思わず驚きました」と話します。
日常のワンシーンを切り取っただけのつもりが、「わたしもやってみる！」「参考になる〜！」といった声が多く届き、投稿してよかったと感じたそうです。
ご家族も「こんなに反応あるんだね！」と驚きつつ、普段から見慣れた光景だったため「いつもの光景だよね」と笑っていたのだとか。
印象に残ったコメントを伺うと、
「おじいちゃん最高」「じいじ可愛い」「癒された」
など、世代を超えて温かい言葉が寄せられたことが特にうれしかったと語ってくれました。
また、おじいちゃんとお孫さんの関係について質問すると、「とても仲良しです」とみかづきファミリーさん。
一緒に遊んだり、何気ない会話をしたり、子どもたちにとって安心できる存在だと教えてくれました。
今回の投稿の自然なやり取りからも、家族ならではの安心感が感じられます。
■にぎやかな毎日と、子どもたちの成長の瞬間が詰まった投稿たち
最近のお子さんたちの様子について尋ねてみると、
「最近はそれぞれ自己主張も強くなってきて、毎日がにぎやかです。思わぬ一言に笑わされたり、成長を感じたりと、忙しい中でもクスッとする瞬間がたくさんあります」
と話してくれた、みかづきファミリーさん。
4人のお子さんたちの“日々の成長”がよくわかる投稿も、Instagramにはたくさん並んでいます。
末っ子の赤ちゃんは、最近では食べることが大好きに。
満面の笑みで「おいしい！」と全身でアピールしながら、パクパクと食べ進める姿がなんとも愛らしく、「可愛くてたまらない！」というコメントも寄せられています。
さらに、長女である小2のお姉ちゃんのチャレンジ動画も注目されています。
ご両親が営むパン屋さんで、自分で企画・制作したアクセサリーを販売してみるという試みでは、簡単には売れず、社会の厳しさに直面する場面も。
「どうしたら売れるかな…？」と、笑顔の練習をする姿は、思わず応援したくなってしまいます。
そして、はじめてのお客様に商品を購入してもらえた瞬間には、自分の力でお金を得る喜びをかみしめているような表情を見せ、「素敵！」「いい経験だね」といった反響が寄せられています。
4人きょうだいそれぞれの個性と成長が垣間見える投稿は、子育てのリアルと愛おしさが伝わり、思わず頬がゆるみます。
■にぎやかで愛おしい、みかづきファミリーさんの日常
最後に、レタスクラブ読者へのメッセージを伺うと、みかづきファミリーさんは
「毎日の家事や育児で忙しい中、少しでも『わかる』『うちも同じ』と肩の力を抜いてもらえたらうれしいです。完璧じゃない日常も、振り返ると愛おしいものだなと感じてもらえたらと思います」
と、あたたかな思いを伝えてくれました。
4人のお子さんとのにぎやかな日々、思わず笑ってしまう瞬間、そして家族の温かいやり取り。
みかづきファミリーさん(@pansta_grammer)のInstagramには、そんな等身大の子育てがたっぷり詰まっています。
ぜひ、みかづきファミリーさんのInstagramをのぞいてみてください。
文＝川端恵