洗練された感性を纏うブランド「THINGS THAT MATTER」から、最新スイムウェアコレクションが登場♡上品な肌見せと美しいシルエットを追求したデザインは、大人の女性にぴったり。レイヤードを楽しめる自由度の高さと、機能性を兼ね備えたラインナップで、この夏のスタイルを格上げしてくれます♪

上品に魅せるスイムウェア

今回のコレクションは、“その先の感覚を纏う”というコンセプトのもと、感情や情景からインスピレーションを得たクリエイションが魅力。

UVカット機能付きでありながら、露出を抑えつつも女性らしさを引き立てる絶妙なバランスが特徴です。

ボレロやレイヤードトップスなど、洋服のように着こなせるデザインで、ビーチだけでなくリゾートシーンでも活躍します。

THINGS THAT MATTERスイムウェア新作♡大人のための美シルエット水着

全ラインナップをチェック

BOLERO&CAMISWIMSET

価格：19,800円(税込)

カラー：BEIGE／BORDEAUX／BLACK

GATHEREDTAFFETASWIMBOTTOM

価格：17,600円(税込)

カラー：BROWN／BLACK

TWISTEDSWIMDRESS

価格：25,300円(税込)

カラー：BEIGE／BORDEAUX／BLACK

OPENBACKLAYEREDSWIMTOP

価格：20,900円(税込)

カラー：BEIGE／BORDEAUX／BLACK

TWO-WAYLEISURETOTE

価格：8,800円(税込)

カラー：SILVER／CHECK／BLACK

レイヤードや組み合わせ次第で、自分らしいスタイルを自由に楽しめるのも魅力です♡

ポップアップ＆発売情報

■オンライン発売：2026年4月21日（火）より順次発売

販売場所：公式オンラインストア

■大阪堀江POP-UPEVENT

期間：4月17日（金）～4月20日（月）

会場：SPACE1-12-15（大阪府大阪市西区北堀江1丁目12－15）

■東京原宿POP-UPEVENT

期間：4月25日（土）～4月26日（日）

会場：TerrazaHarajuku2F（東京都渋谷区神宮前2丁目31－11）

イベントではスイムウェア以外の最新コレクションも展開されます。

大人の余裕を纏う一着♡

THINGS THAT MATTERのスイムウェアは、ただの水着ではなく“ファッションとして楽しむ一着”。上品さと機能性、そして自分らしさを引き出すデザインで、夏の装いに新しい選択肢を与えてくれます♡特別なシーンにも日常の延長にも寄り添う一着で、この夏をもっと自由に楽しんでみてください♪