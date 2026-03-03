この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎「人生相談は得意な所ではないかも」AIへの過度な期待に警鐘

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「AIの特性を考えた、AIとの上手な付き合い方」と題した動画を公開。急速に進化するAIに対して人間がどう振る舞うべきか、その特性を踏まえた活用法について持論を展開した。



動画で茂木氏は、AIの使い方を大きく二つに分類。一つは「チャッピー」のように対話相手として人生相談などを行う使い方、もう一つは自身のスタイルでもある「知識を効率よくまとめ、分析して提示する」壁打ちのような使い方だとした。その上で、AIは「人文系のことについて聞くと意外とハルシネーション（幻覚）を起こしやすい」と指摘。その理由として、個人の固有名詞と実績の間には「必然的な接点がない」ことを挙げ、AIが事実とは異なる経歴を捏造してしまう構造的な背景を解説した。



一方で、物理や数学といった「互いに必然的な連関がありがちなこと」については、AIはコンセンサスを出しやすいと分析。「一番AIたちが僕たちよりもぶっ飛んでるところ」である理数系の分野を中心に活用するのが合理的ではないかと述べた。また、人生相談についても、キャリアパスや労働条件などの客観的事実を問うのは良いとしつつ、「私はどう生きるべきか」という問いに対しては、「あんまりそれはチャッピーの得意なところでもないのかもしれない」と疑問を呈した。最後には、エージェント機能なども含め、AIとの付き合い方を模索していく時期に来ていると結んだ。