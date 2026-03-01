【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】TTFC「補完シリーズ」が3月8日より会員見放題配信開始！
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の放送と連動し、テレビシリーズ本編の内容を補完するTTFCオリジナルスピンオフミニドラマシリーズ『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 補完捜査 ギャバンの非番』、15秒予告と場面写真が本日3月1日（日）に公開された。3月8日（日）10時より配信開始となる。
テレビシリーズ本編と連動して配信、テレビシリーズをより深く楽しめることで話題となった『仮面ライダージオウ ジオウ補完計画』（2018年）から始まったのが、東映特撮ファンクラブ限定コンテンツ「補完シリーズ」。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』では『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室（会議室）』を配信し、そ
の人気を不動のものにしている。その大人気コンテンツ「補完シリーズ」が「PROJECT R.E.D.」にも登場する。
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』テレビシリーズ第4話（3月8日〈日〉放送予定）以降の放送と連動し、その後のストーリーやテレビシリーズ本編の裏で起こっていた ”もう１つの物語” を補完するのが、TTFCオリジナルスピンオフミニドラマシリーズ『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 補完捜査 ギャバンの非番』。
「ギャバンの非番」というタイトルが示す通り、テレビシリーズ本編では見られないキャラクターの ”裏の顔” も補完する本作、15秒予告と場面写真ではその断片が垣間見える。
「ギャバン」に変身する弩城怜慈、哀哭院刹那、祝喜輝らはもちろんのこと、彼らをサポートする相棒や上司たちまでメインキャラクターが勢揃いする『補完捜査 ギャバンの非番。これを見れば『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の物語をさらに深く楽しめること間違いなし。
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 補完捜査 ギャバンの非番』は、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の放送と連動し、3月8日（日）より毎週日曜10時にTTFC会員見放題配信。お楽しみに。
（C）東映特撮ファンクラブ
（C）テレビ朝日・東映 AG・東映
