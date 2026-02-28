【漢字クイズ】「博学多才」or「博学多彩」正解はどっち？頑張って思い出して！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「博学多才」と「博学多彩」では、どちらが正しいでしょうか？

正解は、「博学多才（はくがくたさい）」でした！

博学多才とは、「幅広い知識があり、様々な優れた才能を持っていること」という意味の四字熟語です。

ちなみに、多彩とは「 物事の種類が多く、変化に富んでいること」という意味を持つ言葉のことで、「多彩な顔ぶれ」「多彩な行事」などのように使われますよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

