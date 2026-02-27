今年から新たな“シングルライダー”対象アトラクションが追加！ 賢く使ってパークを満喫：夢と魔法に魅せられたミキ’s TODAY Vol.102
11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！
こんにちは！
GANG PARADEのヤママチミキです！
先日、イクスピアリにてリリースイベントをさせていただきました。
夢のような時間を噛み締めながら、改めて自分にとって、ディズニーというものの存在の大きさや舞浜という場所の特別感をしみじみと感じた1日でした。
イベントの前後でインパしたファンの方も多く、ファンの方同士が仲良くディズニーを楽しんでいる姿がSNSで流れてきて、ひたすらほっこりしていました(笑)
なかなかディズニーを摂取することがなかった方にも、これを機に今後たくさん摂取してもらいたいです。
さて、今回は”シングルライダー”というシステムについて紹介していきます。
1月半ばにシングルライダーの対象アトラクションが新たに追加され、実際、私もシングルライダーのシステムを利用し乗ってきたので、体験した感想も含め、お話していこうと思います。
”シングルライダー”とは、アトラクションの空席に、1人で利用するゲストを優先的に案内するシステムです。
例えば、1列が4人のアトラクションに3人組のゲストが乗った場合に、空席になった1席に案内される、といったようなものになっています。
指定のルートから、アトラクションの乗り場までスムーズに向かうことができ、通常よりも少ない待ち時間でアトラクションに乗ることが出来ます。
コロナ禍を経て、一度シングルライダーは運営を中止していたのですが、2022年頃からテスト的に運営が再開しました。
ですが、2025年まではディズニーランドは対象アトラクションはなく、ディズニーシーは｢インディ・ジョーンズ・アドベンチャー｣と｢レイジングスピリッツ｣の2つのみが対象となっていました。
そして、今年に入り、新たにディズニーランドの｢美女と野獣”魔法のものがたり”｣、ディズニーシーの｢ピーターパンのネバーランドアドベンチャー｣と｢アナとエルサのフローズンジャーニー｣の人気アトラクションたちがシングルライダーの対象に追加されました！
シングルライダーの利用方法はとても簡単。
アトラクションの入口にいるキャストさんにシングルライダーを利用したいことを伝えるだけ。
伝えると、シングルライダー用のレーンを案内されるので進むとあっという間に乗り場まで行けちゃいます！
アトラクションによって少し対応が変わりますが、キャストさんの指示に従っていれば大丈夫。
待ち時間を大幅にカットでき、人気アトラクションを気軽に楽しむことができるし、たくさんアトラクションに乗りたい！という方にはとてもおすすめです。
が、注意点もいくつかあります。
まずは、シングルライダーは常に実施しているわけではなく、日によって、時間によって、変わってくるので、当日確認する必要があります。
それから、複数人でインパしていてもシングルライダーは利用できますが、その場合はアトラクションには別々に乗ることになります。
そして、待ち時間を短縮はできるものの、空席がないと案内されないので、通常のスタンバイ列に並んでいるゲストが何人組かによって、シングルライダーの待ち時間も変わってくるので、ショーやレストランなどの予定がある場合は、そういう可能性があるというのを込みで考えてシングルライダーを利用してください。
実際に先日ディズニーシーにインパした際、｢ピーターパンのネバーランドアドベンチャー｣と｢アナとエルサのフローズンジャーニー｣のシングルライダーを体験してきました！
どちらもアトラクションの入口近くにシングルライダーを実施していることが分かる看板が立っていました。
｢ピーターパンのネバーランドアドベンチャー｣は、一度前を通ったときはシングルライダーの看板は立っていなかったのですが、時間が経って改めて行ってみると看板が設置されていたので、入口のキャストに声をかけ、案内されたルートを進みました。
プレショー(アトラクションに乗る前にある短い映像)までQライン(アトラクションの待機列)で止まることなく進みます。
プレショーは最前。
そのあとも通常と違うレーンで乗り場まで一直線でした。
私の前に4人ほどシングルライダーの方がいて、乗り場手前で5分ほど待ち時間はありましたが、あっという間に乗車。
通常で並ぶと60分のところが待ち時間ほぼ無しで、大好きなピーターパンのネバーランドアドベンチャーを乗ることが出来ました！
｢アナとエルサのフローズンジャーニー｣は、入口でキャストさんにシングルライダーを利用したいと伝えると、シングルライダーと書かれたチケットを渡されました。
こちらも通常とは違うレーンで案内され、あっという間に乗り場まで。
ピーターパンと違うのは、途中で通常レーンを少し通るのでキャストさんが前を歩いてくれること。
その際に入口で渡されたチケットを掲げながら歩いて、この為にあるのか！と納得しました。
私の前には5人ほどシングルライダーがいて、こちらでは10分ほど待ちましたが、この日通常のスタンバイ列は160分待ち。
恐るべしシングルライダー。
ありがとう。
ただ、Qラインを見る時間は一切なかったのでQラインも楽しみたい方にはおすすめ出来かねます…！
ですが！
普段と違うレーンを歩くことができる楽しさがありましたね。
ぜひみなさんも人気アトラクションを待ち時間無しで楽しんでみてはいかがでしょうか？？
文・写真：ヤママチミキ
TOP画像デザイン＆イラスト：ジンボウサトシ
