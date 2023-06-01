Ê¿°¦Íü¡¢ÃË»Ò4¿Í¤Î°é»ù¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬ÇË²õ¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤ä¤á¤Þ¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡×ÁÔÀä¤Ê¥ï¥ó¥ª¥Ú¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡Ê¿°¦Íü¤¬¡¢É×¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤¬±óÀ¬¤ÇÉÔºß¤Î´Ö¡¢10Æü´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ö¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿ÁÔÀä¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊ¿°¦Íü¡¢4¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡ØÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ù¤Ï¡¢3»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ëÆ£ËÜÈþµ®¤È²£ß·²Æ»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¡È¥Þ¥Þ¤ÎËÜ²»¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£2·î24Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢4»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ëÊ¿°¦Íü¡¢2»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¤È¼ò°æ·òÂÀ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢8ºÐ¡¢6ºÐ¡¢4ºÐ¡¢2ºÐ¤È2ºÐ¹ï¤ß¤ÇÃË»Ò4¿Í¤ò°é¤Æ¤ëÊ¿¡£Æ£ËÜ¤«¤é¡ÖËèÆü¥É¥¿¥Ð¥¿¤À¤è¤Í¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ê¿¤Ï¡Ö¡ÊÉ×¤¬±óÀ¬¤Ç¡Ë¤Á¤ç¤¦¤Éº£¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥ï¥ó¥ª¥ÚÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤À¤È¡ÖÎÉ¤¤»Ò¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤ëÂ©»Ò¤¿¤Á¤â¡¢4¿Í¤¬Â·¤¦¤È¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¡£¡Ö¤â¤¦Áû¤¬¤·¤¯¤Æ¡¢¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¸ì¤ëÊ¿¤Ï¡¢¸Â³¦¤¬Ë¬¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö8ÆüÌÜ¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇË²õ¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¼«Ê¬¤¬¡£Èè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Ä¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿»å¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊ¿¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÈá¤·¤µ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Þ¥Þ¤Î¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Èµã¤±¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¿¿·õ¤ËÁÊ¤¨¤ëÊ¿¤ËÂÐ¤·¡¢Â©»Ò¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤À¤Ã¤Æ¥Þ¥ÞÅÜ¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ÎÈ¿±þ¡£¤³¤ÎÂÖÅÙ¤ËÊ¿¤Ï¡ÖÍ¾·×¤Ë¤â¤¦¡¢¤Ö¤Á¥®¥ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¡Ê¸À¤¦¤³¤È¤ò¡ËÊ¹¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¥Þ¥Þ¤ä¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ±£¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÃµ¤·²ó¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢¡Ö¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤¸¤ã¤¢¤Ê¤ó¤Ç¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÍ¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£