『長生きすると言われている犬種』５選

一般的に「長生きする」と言われている犬種は、遺伝的に命に関わる病気にかかりにくかったり、日本という生活環境に適応しやすいなどの理由が考えられます。ここでは、そんな「長生きする」と言われている犬種を5種みていきましょう。

1.トイプードル

現在、犬の平均寿命は14.6歳と言われていますが、トイプードルは大幅に超えて、平均寿命は15.3歳というデータが出ています。

犬種の中でも小型犬は比較的長生きしやすいと言われており、トイプードルも小型犬に当てはまっているほか、命に関わる病気にかかりにくいという点が平均寿命を延ばしている主な理由と考えられます。

2.ビションフリーゼ

起源を辿っていくと、トイプードルと同じ祖先にたどり着くと考えられているビションフリーゼも、平均寿命が15.0歳と長寿犬種に該当します。

ふわふわとした毛に覆われていてわかりにくいですが、意外にもがっしりとした筋肉質な体つきの犬種で、体が丈夫な傾向にあるので平均寿命が延びているのでしょう。

3.ミニチュアダックスフンド

ミニチュアダックスフンドは、昔から人気が高く、また犬の中でも平均寿命が長い犬種として知られています。現在、ミニチュアダックスフンドの平均寿命は、14.7歳というデータが出ています。

ただし、ミニチュアダックスフンドは、この平均寿命を大幅に超える犬も多く、椎間板ヘルニアに注意しながら生活すれば、健康寿命をより延ばせるでしょう。

4.柴犬

柴犬は日本犬の代表的存在で、日本国内のみならず、海外でも高い人気を誇っています。そんな柴犬の平均寿命は14.7歳です。

柴犬は命に関わる病気にかかりにくい犬種として知られており、日本犬ということもあり、日本の寒暖差の激しさにも対応しやすい体質を持ちます。それゆえに、平均寿命が延びていると考えられるでしょう。

5.パピヨン

優雅な見た目が魅力的な小型犬のパピヨンは、平均寿命が14.6歳と犬全体の平均寿命に並ぶか、あるいはそれ以上に長生きする犬種です。平均寿命よりも長生きするわんこが多い傾向にあります。

命に関わる病気にかかりにくい犬種なので、適切な食事管理や運動を心がけていれば、15年以上生きるわんこが多く、中には20歳を超えるわんこもいます。

愛犬の健康寿命を延ばすためにできること

犬種によって、遺伝的な寿命傾向があるものの、日頃の生活習慣やお世話の仕方、飼い方など、環境が寿命に大きな影響を与えます。

愛犬の健康寿命を延ばすためには、以下の習慣を心がけましょう。

適切な食事管理と運動で適正体重を維持する 犬らしさを尊重した生活でストレスを軽減する 快適に過ごせる生活環境を整える 愛情をたくさん注ぎ幸福度を上げてストレスを溜めない 毎日日光を浴びて体内時計を整える 毎日歯磨きを行い口腔ケアを怠らない 年に1～2回の定期検診を受ける

犬らしい生活とは、犬としての本能を満たしてあげたり、犬の体の構造を理解した適切なお世話などを指します。最近では、犬を人間と見なしてお世話する人も増えていますが、「犬は犬である」ということを理解し、犬に適したお世話をしてあげることが大切です。

まとめ

いかがでしたか。長生きすると言われている犬種は、遺伝的に病気にかかりにくい傾向にあります。健康寿命を延ばすためにも紹介した生活習慣や接し方、お世話の仕方を意識し、年に1回は必ず健康診断を受けましょう。

(獣医師監修：葛野宗)