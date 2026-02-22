【山羊座】週間タロット占い《来週：2026年2月23日〜3月1日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月23日〜3月1日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『安全な感じで進むでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
リスクがある大きな行動を避けていきます。人生を安全に歩いていくことが新鮮に思えるでしょう。自分を賢くも思えます。仕事や公の場ではみんなと同じものがつまらなく感じてしまうようです。珍しいものに興味っが向きやすいでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
今目の前にあることを、ちゃんとした目で読み解いでいきます。相手の本質や起きたことなどを直視するようです。相手から不機嫌な人だと思われやすいので気を付けましょう。シングルの方は、普段関わる人が少ない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が気分的に殻に閉じこもりやすいです。
｜時期｜
2月24日 他の人を立てる ／ 2月25日 悩みが増える
｜ラッキーアイテム｜
シュークリーム
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞