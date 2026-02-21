¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Û¾¾ËÜÎïÀ¤¡¦¾®µÜÍ¼Ó¡¦Å·æÆÅ·²»¤¬¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¡ª
2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë24¡§30¤è¤ê¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤¬¡¢Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊTTFC¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë12»þ¡ÊÀµ¸á¡Ë¤è¤ê¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¿ÀÃ«¹À»Ë¤È¡¢µÙ±éÃæ¤ÎÎëÂ¼·ò°ì¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ°ðÅÄÅ°¤¬¡¢¾¾ËÜÎïÀ¤¡¢¾®µÜÍ¼Ó¡¢Å·æÆÅ·²»¤ò¥²¥¹¥È·Þ¤¨¤Æ¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Ê¹¤±¤ë¡£TTFC¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¡Ø²¾ÌÌ¥¦¥é¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¥é¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥²¥¹¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
TTFC¤Ë¤ÆÂç¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¾¾ËÜÎïÀ¤¡¢¾®µÜÍ¼Ó¡¢Å·æÆÅ·²»¤¬¡¢2·î20Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷²ó¤Î¡ØÅì±Ç¸øÇ§ ÎëÂ¼·ò°ì¡¦¿ÀÃ«¹À»Ë¤Î²¾ÌÌ¥é¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º3ºî¤Î¼ç±é¤È¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¾¾ËÜÎïÀ¤¡¢°¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥¿¥ë¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆÅ¨Ìò¤ò±é¤¸¤¿¾®µÜÍ¼Ó¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¥Ê¥æ¥¿¤ò±é¤¸¤¿Å·æÆÅ·²»¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»£±ÆÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
TTFC¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¡ØÅì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸øÇ§ ²¾ÌÌ¥¦¥é¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï¡¢¿ÀÃ«¹À»Ë¡õ°ðÅÄÅ°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢»£±ÆÎ¢ÏÃ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼·¡¤ê¡£3¿Í¤Î¥Û¥ó¥Í¤äºäËÜ´ÆÆÄÁÈ¤ÎÈëÌ©¤Þ¤Ç¤â¡ª¡©
¡ØÅì±Ç¸øÇ§ ÎëÂ¼·ò°ì¡¦¿ÀÃ«¹À»Ë¤Î²¾ÌÌ¥é¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ê2026Ç¯2·î20Æü¡Ò¶â¡ÓÊüÁ÷²ó¡Ë¡Ù¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤È¡¢¡ØÅì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸øÇ§ ²¾ÌÌ¥¦¥é¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ÎTTFCÆÈÀêÇÛ¿®¤Ï¡¢ËÜÆü2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë12»þ¤è¤ê¡£
¤µ¤é¤ËÌÀÆü2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë10»þ¤«¤é¤Ï»£±ÆÉñÂæÎ¢¤ò±ÇÁü¤Ç¤´Í÷Äº¤±¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ ¥á¥¤¥¥ó¥°¡Ù¤âÇÛ¿®¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡ÊC¡ËÅì±Ç AG¡¦Åì±Ç¡¦Ê¸²½ÊüÁ÷
¡ÊC¡ËÅì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö ¡ÊC¡ËÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
TTFC¤Ë¤ÆÂç¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¾¾ËÜÎïÀ¤¡¢¾®µÜÍ¼Ó¡¢Å·æÆÅ·²»¤¬¡¢2·î20Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷²ó¤Î¡ØÅì±Ç¸øÇ§ ÎëÂ¼·ò°ì¡¦¿ÀÃ«¹À»Ë¤Î²¾ÌÌ¥é¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º3ºî¤Î¼ç±é¤È¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¾¾ËÜÎïÀ¤¡¢°¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥¿¥ë¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆÅ¨Ìò¤ò±é¤¸¤¿¾®µÜÍ¼Ó¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¥Ê¥æ¥¿¤ò±é¤¸¤¿Å·æÆÅ·²»¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»£±ÆÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
TTFC¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¡ØÅì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸øÇ§ ²¾ÌÌ¥¦¥é¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï¡¢¿ÀÃ«¹À»Ë¡õ°ðÅÄÅ°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢»£±ÆÎ¢ÏÃ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼·¡¤ê¡£3¿Í¤Î¥Û¥ó¥Í¤äºäËÜ´ÆÆÄÁÈ¤ÎÈëÌ©¤Þ¤Ç¤â¡ª¡©
¡ØÅì±Ç¸øÇ§ ÎëÂ¼·ò°ì¡¦¿ÀÃ«¹À»Ë¤Î²¾ÌÌ¥é¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ê2026Ç¯2·î20Æü¡Ò¶â¡ÓÊüÁ÷²ó¡Ë¡Ù¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤È¡¢¡ØÅì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸øÇ§ ²¾ÌÌ¥¦¥é¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ÎTTFCÆÈÀêÇÛ¿®¤Ï¡¢ËÜÆü2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë12»þ¤è¤ê¡£
¤µ¤é¤ËÌÀÆü2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë10»þ¤«¤é¤Ï»£±ÆÉñÂæÎ¢¤ò±ÇÁü¤Ç¤´Í÷Äº¤±¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ ¥á¥¤¥¥ó¥°¡Ù¤âÇÛ¿®¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡ÊC¡ËÅì±Ç AG¡¦Åì±Ç¡¦Ê¸²½ÊüÁ÷
¡ÊC¡ËÅì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö ¡ÊC¡ËÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç