この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

現役医師のひかつ先生が自身のYouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」で、「なぜ大病院は患者をクリニックに返したがる？癒着か？？現役医師が回答します。」と題した動画を公開。大病院で治療が一段落すると、近くのクリニックを紹介される「逆紹介」の背景について、医療制度の仕組みから解説した。



ひかつ先生はまず、大病院が患者を地域のクリニックへ紹介する理由について、「厚生労働省がそうしろと言っているから」と国の医療政策が根本にあると指摘する。これは、緊急性の高い重症患者を治療する「大病院」と、日常的な健康管理や安定期の治療を担う「クリニック」という役割分担を明確にするためのものだという。



しかし、理由はそれだけではないとひかつ先生は続ける。現在の診療報酬制度では、「大きな病院が（安定期の患者を）見れば見るほど、診療報酬的に損をする仕組みになっている」というのだ。例えば、同じ薬を処方し続ける場合、クリニックの方が診療報酬が高く設定されているケースがあり、大病院にとっては経営的に非効率になるという実情を明かした。



さらに、現場の医師の本音として、大病院は本来、がん治療や手術など専門性の高い「急性期医療」に特化したいと考えていると解説。ひかつ先生は「正直、これはクリニックで見てくれよと思う」と感じることもあると、多忙を極める大病院の医師の率直な心境を語った。



一方で、患者側が「大きな病院の方が安心できる」と感じる心情にも理解を示しつつ、この「逆紹介」の仕組みは、日本の医療を持続可能なものにするために不可欠であると説明。動画の最後では、大病院とクリニックの連携が、患者にとっても医療機関にとっても最適な医療を提供するための重要な鍵であることを強調した。