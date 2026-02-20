伊藤桃々プロデュースランジェリー新作♡強さと色気を纏う

Z世代から圧倒的な支持を集める伊藤桃々さんがプロデュースするランジェリーブランド「Rosem（ロゼム）」より、女性の強さと色気を追求した新作が登場。2026年2月19日（木）19時から公式オンラインストアにて販売開始されます。自分らしさを堂々と楽しみたい女性へ贈る、特別なコレクションです♡

ルージュレッドの情熱

color：ルージュレッド



価格：4,980円（税込）

高級感あふれるインケミレースを贅沢に使用したエレガントなデザイン。ほんのり透けるセンシュアルなカップにはラメ刺繍を施し、唇に重ねたルージュのような艶めきを演出します。

フルバックショーツセット、Tバックショーツセットの2タイプ展開。視線を惹きつけるドラマティックな佇まいで、纏うだけで気分まで高めてくれる一着です。

サイズ：ブラA～Gカップ／アンダーバスト65～75

ショーツM（ヒップ87-95cm）、EFG75のみLサイズ（ヒップ92-100cm）

NEW ERAⓇ×NYA-春の新作♡注目小物をチェック

レーヌブラックの気品

color：レーヌブラック



価格：4,980円（税込）

“女王”のような気高さを表現したブラックデザイン。立体感のあるフラワー刺繍が陰影を描き、中央にはきらりと輝くビジューをあしらっています。

凛とした強さとセンシュアルな魅力が共存する、格別な仕上がりです。

フルバックショーツセット、Tバックショーツセットの2タイプ展開。特別な日にも、日常を格上げしたい瞬間にも寄り添います。

サイズ：ブラA～Gカップ／アンダーバスト65～75

ショーツM（ヒップ87-95cm）、EFG75のみLサイズ（ヒップ92-100cm）

自分を愛するための一着

強さも色気も、どちらも自分の魅力。Rosemの新作は、そんな想いを後押ししてくれる存在です。自分へのご褒美にはもちろん、大切な瞬間を迎える日のインナーとしてもぴったり。

纏った瞬間、背筋がすっと伸びるような感覚を、ぜひ体感してみてください♡