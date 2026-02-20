早咲き河津桜の名所・静岡県河津町で2026年の見頃到来中！今週末までは満開が続く予想
早咲きの桜として親しまれる「河津桜」。その発祥の地であり、河津桜随一の名所としても知られる静岡県河津町で2月19日現在、河津桜が2026年の見頃を迎えている。
【写真】河津桜は静岡県河津町発祥の早咲き桜(写真は河津川沿桜並木の桜)(※写真は過去の様子)
■2月13日に「見頃宣言」、週末三連休ごろまでが見頃に
河津町では2026年2月7日から3月8日(日)の期間、第36回河津桜まつりが開催中。地場産品などの露店が並ぶほか、桜並木や名木がライトアップされ、多くの賑わいを見せている。
河津桜まつりを主催する河津桜まつり実行委員会は2026年2月13日、町内の河津桜の「見頃宣言」を発表。これは河津桜の見頃と言われる6分咲きを迎えると出されるもので、発表から約1週間が経過した2026年2月19日現在は、河津桜の原木や館橋桜並木周辺などで満開の様子を楽しめる。その他、河津桜の主要スポットも多くが見頃の状態だ。
河津町観光協会によると、「満開の河津桜を楽しむなら今週末頃まで」とコメントしている。2月21日(土)から2月23日(祝)頃までなら、見頃が続く河津桜の絶景をしっかりと楽しめそうだ。
