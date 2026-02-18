食べる量は変わっていないのに太りやすい…。40代以降、体型が変わりやすくなる理由
「前と同じ量しか食べていないのに、なぜか太りやすい」と感じていませんか？無理な間食をしているわけでもないのに、体重が落ちにくくなったり、ウエストまわりが変わってきたりするのは、40代以降の多くの女性が感じる変化の１つ。それは体の仕組みそのものが変わってきたサインかもしれません。
基礎代謝は少しずつ下がる
年齢を重ねると、筋肉量がゆるやかに減少し、基礎代謝も低下します。つまり、同じ生活をしていても消費エネルギーは以前より少なくなるということです。食べる量が変わらなくても、体内で使われるエネルギーが減れば、脂肪として蓄えられやすくなります。これは自然な変化であり、異常なことではありません。
脂肪の“つき方”が変わる
40代に入ると、脂肪がつきやすい部位も変化します。特にお腹まわりや腰まわりに集中しやすくなり、「急に体型が変わった」と感じやすくなります。ホルモンバランスの変化が影響し、体は「エネルギーを守ろう」とする方向に働きます。
減らすより“整える”が近道
太りやすくなってきたからと言って食事量を極端に減らすと、体はさらに省エネモードになります。まずは軽い筋トレや日常の活動量を増やして筋肉を維持すること、血流を促すことが大切です。体重を減らすことより、体の巡りと代謝を整えることが、体型の安定につながっていきます。
太りやすくなってきたのは、単に努力不足ではありません。体の変化を理解し、整える方向にシフトすることで、体型は落ち着いてくるはず。無理な制限より、続けられる調整が体型管理の鍵になります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼「動けば痩せると思っていた」40代女性がハマった“運動やりすぎダイエット”の誤算