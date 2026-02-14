「ちょっとすいません。急だったんだけど……。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって。それでさ、病院に行ったら、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんのよ」

2月9日、マツコ・デラックス（53）がレギュラー出演する『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演。入院中であることを明かした。スポーツ紙記者は言う。

「復帰時期に関してマツコさんは『ハッキリ分からない。まだ手術して3日くらいしか経っていないから術後の経過を見てもらって決まる』と説明していましたね」

翌10日には、所属事務所が『Smart FLASH』の取材に応じ、マツコの体調と今後の予定についてこう説明していた。

「レギュラー番組を務めさせて頂いております局・番組さんとは、この件でのお話をさせて頂いております。各番組のスタッフ皆様一同に、本人の身体を一番大事に考えて下さっており、回復するまではお休みをさせて頂く形でご理解を頂いております。 復帰日につきましては、本人の言葉にもありました通り、手術後まだ間もないことから、医師による経過観察を続けつつ、番組さんとも相談を重ねていきます。仕事復帰の日まで、どうか温かく見守って頂けますと幸いです」

マツコを知る制作関係者はこう語る。

「マツコさんは『5時に夢中！』に出演して注目を集めたことで、今のテレビ界での地位を確立しました。そのため、どんなに忙しくなってもこの番組だけは継続して出演しています。本人によれば、“以前から手術をしなければと主治医からは言われていた”そうです。そのため、各レギュラー番組の収録スケジュールを計算して、だいたいの手術予定日も決めていたのですが、手足のしびれが酷くなり、医師から手術を早めたほうがいいと言われたようですね」

いつものスタジオから、あの“マツコ節”が聞ける日はいつになるのか。