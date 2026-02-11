ディオール バンブー パビリオン──代官山に現れた、光と竹のメゾン
パリのクチュールメゾン、ディオールが東京・代官山に新たな旗艦空間「ディオール バンブー パビリオン」が2026年2月12日にオープンします。閑静な住宅街の中に突如現れるその建築は、無数の金色の竹に包まれ、夜になると内側から柔らかく発光します。静かな街並みのなかで、その姿は過度に主張することなく、しかし確かな存在感を放っています。
photo by ©FASHION HEADLINE
メゾンと日本との関係は長い歴史を持ちます。ムッシュ ディオールが日本の美意識に敬意を抱いていたことはよく知られていますが、本パビリオンはその歴史的な対話を、単なるオマージュではなく、現代の空間として再構築した試みです。
photo by ©FASHION HEADLINE
竹がかたちづくる、光のファサード
外観を覆う竹は、日本の伝統素材であると同時に、しなやかさと強さを象徴する存在です。幾何学的に配列された竹の構造体は、ディオールの象徴的な「カナージュ」モチーフを想起させながらも、自然のリズムを内包しています。金色に輝くその外装は時間帯によって印象を変え、昼は庭と呼応し、夜はまるで光の彫刻のように浮かび上がります。
photo by ©FASHION HEADLINE
敷地内に広がる日本庭園は、造園家・西畠清順によるものです。苔や石、選び抜かれた植物が静謐なレイヤーを形成し、都市の喧騒から切り離された“間”を生み出しています。外観と庭園が連続することで、建築は単体のオブジェではなく、環境の一部として呼吸しているかのようです。
photo by ©FASHION HEADLINE
日本のサヴォワールフェールとの対話
内部空間では、日本の素材とディオールのコードが精緻に交差しています。和紙を用いた壁面は光を柔らかく拡散させ、空間全体に温度を与えます。商品スペースの壁面には、大小さまざまなニッチ棚（recessed niches）がリズミカルに配され、バッグや小物を浮かび上がらせています。また、店内各所に配されたファニチャーは「ディオール バンブー パビリオン」のためにwe+がデザイン。儚さと時間性の中に崇高さを繊細に伝えます。
photo by ©FASHION HEADLINE
畳や刺繍を再解釈したテキスタイル、ガラスで表現されたカナージュ、循環素材を用いたインスタレーションなど、日本人アーティストとの協働も本空間の重要な柱です。ディオールの伝統的なサヴォワールフェールが日本の職人技と共鳴することで、空間は装飾を超えた物語性を帯びています。
photo by ©FASHION HEADLINE
花とカフェ──空間を完成させるディオールの世界観
ディオールにとって花は、創業以来変わることのないインスピレーション源です。パビリオン内のカフェスペースの壁面には、フラワーアーティスト、東信の代表作「ブロックフラワー」が配され、華やかななリズムを刻んでいます。植物標本やフラワーモチーフの表現は、ムッシュ ディオールが愛した庭園の記憶を現代へと接続しています。
photo by ©FASHION HEADLINE
その空間に溶け込むように設えられているのが、「Café Dior by Anne-Sophie Pic」です。三つ星シェフ、アンヌ＝ソフィー・ピックによるコンセプトは、料理そのものを主役に押し出すのではなく、メゾンの世界観を味覚体験へと翻訳することにあります。
photo by ©FASHION HEADLINE
ディオールの象徴的なコードを想起させるプレゼンテーションや、香りや記憶を食材に染み込ませる“Impregnation（含浸）”という発想は、ファッションにおけるレイヤリングやテクスチャーの重なりとも共鳴します。料理は単独の存在ではなく、庭園や建築、装飾と呼応しながら、空間全体の物語を完成させる要素として機能しています。
photo by ©FASHION HEADLINE
花、庭、光、そして味覚。
それらが有機的につながることで、「ディオール バンブー パビリオン」は単なる店舗を超えた体験の場として立ち上がっています。
photo by ©FASHION HEADLINE
光と質感の体験
内覧会が行われた夜、金色の竹の外装は静かに光を放ち、代官山の住宅街の中で荘厳に佇んでいました。内部に足を踏み入れると、和紙越しの柔らかな照明が空間を包み、商品は過度な演出なしに美しく浮かび上がっています。
photo by ©FASHION HEADLINE
入口正面に配された大きな提灯のディスプレイや、カフェのテラスに屋根に配された数々の提灯は日本になじみの深い淡い光を放ち、庭園の石、光を映す池の水面、その横で梅の木はつぼみが膨らみ、花を開こうとしている姿をまじかに感じられる空間。そこには、日本文化への理解と尊敬が、装飾的ではなく構造的に織り込まれている印象がありました。
photo by ©FASHION HEADLINE
日本への理解と敬意をかたちに
ディオールはこれまでも日本文化からインスピレーションを受けてきましたが、本パビリオンではそれがより具体的な空間体験として提示されています。素材の選択、構造の美しさ、庭園との関係性、光の扱い方。そのいずれにも、日本の美意識への理解と敬意が感じられます。外観の華やかさだけでなく、内部空間の静けさや余白にこそ、この新店舗の本質が宿っています。
「ディオール バンブー パビリオン」は、単なる新店舗のオープンではありません。建築、庭園、プロダクト、そしてカフェが一体となり、メゾンの世界観を五感で体験する場として構築されています。代官山という街の文脈の中で、静かに、しかし確かに輝くこの空間は、ディオールが描く日本へのオマージュの結晶と言えるでしょう。
photo by DAICI ANO Courtesy of Dior
［店舗詳細］
ディオール バンブー パビリオン
所在地：渋谷区猿楽町8-1
営業時間：11:00 - 19:00
電話番号：03-6455-2286
お問い合わせ：
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
photo by ©FASHION HEADLINE
photo by ©FASHION HEADLINE
