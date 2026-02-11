ぷくっと感がかわいい！　サンキューマート、サンリオキャラクターズ×3D風デザインの限定アイテム新発売

「サンキューマート」は2月下旬より、サンリオの5キャラクターが登場する限定アイテムを全国の店舗にて販売開始します。公式オンラインショップでは、1月29日の12時より先行予約を受け付けています。

■ハローキティ、シナモロール、クロミ、ハンギョドン、ポムポムプリンが登場

今回のシリーズでは、「ハローキティ」「シナモロール」「クロミ」「ハンギョドン」「ポムポムプリン」が3D風になって登場。立体的な表現で、キャラクターたちの表情やポーズを引き立てるポップなデザインに仕上げています。

商品は、ダイカット仕様で裏面にキャラクターたちの後ろ姿のデザインをあしらった「アクリルキーホルダー」のほか、薄型タイプの「フラットポーチ」、歯ブラシとポーチがセットになった「歯ブラシセット」など。

デイリー使いに便利な「歯ブラシセット」や「折りたたみ傘ポーチ」、ワンポイントとして楽しめる「アクリルキーホルダー」など、持ち歩きしやすいアイテムを幅広く取りそろえています。

価格は全て429円。お気に入りのキャラクターを、いつでも身近に感じられるラインナップです。生活の中にサンリオキャラクターを取り入れてみてはいかがでしょうか？

（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660506

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/sanrio-3d

（フォルサ）