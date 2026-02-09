ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ混合団体が10日（日本時間11日）に行われ、日本は丸山希（北野建設）小林陵侑（チームROY）高梨沙羅（クラレ）二階堂蓮（日本ビール）のメンバーで臨み、銅メダルを獲得。4年前に失格となった高梨はリベンジを果たした。

丸山、小林が飛んだ後、高梨は日本の3番手で登場。因縁の種目で1本目に臨み、96.5メートルを飛んで5位から3位に浮上した。二階堂も続き、日本は1本目をメダル圏の2位で2本目に進んだ。ここでも高梨は好ジャンプを披露した。

「みんなのおかげ。一緒に飛んでくれた仲間も含め、応援してくださった日本チームの皆さんのおかげで、練習以上に、そして個人戦以上にいいジャンプができた。支えられて飛ばせていただいたラウンドだった。メダルを取らせてもらって本当に感動しました」

2022年北京五輪の混合団体、高梨は1本目に会心のジャンプを見せた後、スーツ規定違反でまさかの失格に。2本目はまとめたが、感情を抑えきれず、ランディングゾーンで泣き崩れた。

チームも4位とメダルに届かず、責任を背負い込んだ。自身のインスタグラムに真っ黒な画像とともに謝罪文を掲載した。一時は引退を考えたことも公言している。

悪夢から4年。自身4度目の五輪にたどり着き、7日（日本時間8日）のノーマルヒルでは13位。リベンジの混合団体で、輝く勲章を手に入れた。



（THE ANSWER編集部）