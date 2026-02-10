「ユニクロ」が、「JW・アンダーソン（JW ANDERSON）」とのコラボ「UNIQLO and JW ANDERSON」2026年春夏コレクションを、2月27日から発売します。

【画像】うわぁ…高見え！ コチラがユニクロ「JW ANDERSON」2026春夏コレクション 新作ラインアップです！（15枚）

同コレクションは、イギリスの伝統的なプレッピースタイルに新しい解釈を加え、春夏らしい軽快さと鮮やかな色使いを表現しています。ウィメンズ14アイテム、メンズ15アイテム、バッグ、ソックス、キャップのグッズ3アイテムがラインアップ。

ウィメンズでは、定番の「オックスフォードシャツ」に、待望の半袖が新発売。イエローやピンクなど全6色が展開されます。メンズでは、自然な風合いと軽い着心地のコットンリネンツイル生地の「カーゴショーツ」、ジェンダーレスで着用可能となっているヴィンテージのワークウェアをモチーフにした「ジップアップブルゾン」も登場します。

さらに、春夏の着こなしに広がりをもたらすアイテムとして、ウィメンズの「ウィンドプルーフショートパーカ」や「バギージーンズ」、メンズの「JWA」ロゴがアクセントの「ドライカノコポロ」（全20色）、「デザインTシャツ」（全10色）なども展開されます。