「アジる」はなんの略？昭和初期の流行語！【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「アジる」はなんの略語？
「アジる」はなんの略か知っていますか？
「アジ」は英語です！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「アジテーションする」を略した言葉でした！
アジるとは、「扇動すること（人の気持をあおりたてて、ある行動を起こすようにしむけること）」を意味する言葉。
扇動・運動・論議といった意味の英語「アジテーション（agitation）」に、接尾語「る」をつけた言葉で、昭和の始め頃に使われ始めたとされています。
一般的には、「周囲の人をアジる」「群衆をアジる」といった形で、煽動する対象とともに使われることが多いですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部