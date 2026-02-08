「アジる」はなんの略？昭和初期の流行語！【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「アジる」はなんの略語？ 「アジる」はなんの略か知っていますか？ 「アジ」は英語です！ あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「アジテーションする」を略した言葉でした！ アジるとは、「扇動すること（人の気持をあおりたてて、ある行動を起こすようにしむけること）」を意味する言葉。 扇動・運動・論議といった意味の英語「アジテーション（agitation）」に、接尾語「る」をつけた言葉で、昭和の始め頃に使われ始めたとされています。 一般的には、「周囲の人をアジる」「群衆をアジる」といった形で、煽動する対象とともに使われることが多いですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》 ・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部