【ピザハット】人気のピザ4種が810円＆Sサイズ600円も！2月の「ハットの日」もお得たっぷり《2月10日まで》

ピザハットは、2026年2月8日から10日までの3日間、「ハットの日」を開催します（一部店舗を除く）。

ピザもサイドメニューも嬉しい特別価格に

定番ピザ（Mサイズ）4種が810円

対象ピザは、「ペパロニクラシック」「じゃがマヨコーン」「ピザハット・マルゲリータ」「芳醇ベーコンマッシュルーム」の定番4種類です。

お持ち帰り限定で、通常価格1860円のところ、1050円引きの810円に。

ハーフ＆ハーフと「フレンズ4」が1100円

対象ピザは、「ガーリックミートグルメ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」、「クリームチーズベーコン／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ」、「とろ〜りたまごのせカルボナーラ／とろ?りたまごのせデラックスのハーフ＆ハーフ」（店舗限定）、「フレンズ４」、「ツナマイルド／ほっくりポテマヨソーセージのハーフ＆ハーフ」、「芳醇ベーコンマッシュルーム／海老マヨ明太ベーコンのハーフ＆ハーフ」の6種です。

お持ち帰り限定で通常価格2095円〜2580円のところ、最大1480円引きの1100円に。

「ピザハット・ベスト4」が1300円

「ほっくりポテマヨソーセージ」「ピザハット・マルゲリータ」「特うまプルコギ」「テリマヨチキン」の人気商品4種が1枚に集結した「ピザハット・ベスト４」が、テイクアウト限定の特別価格で登場します。

お持ち帰り限定で、通常価格3190円のところ、1890円引きの1300円に。

2種のサイドメニューがセットでお得

あと一品欲しいときに嬉しいサイドメニューもセットでお得に。

対象となるサイドメニューは、「ハットフライポテト（Mサイズ）」と、「もちっと！ハニーフォカッチャ(8個入り)」です。

通常価格500円のところ、半額の250円に。

キャンペーン対象価格になるのは、もちかえりでハットの日対象ピザを購入した場合のみです。

4種類のSサイズピザが600円【一部店舗限定】

"おひとりさま"にもぴったりな4種類のピザ（Sサイズ）が600円で登場。対象ピザは、「ピザハット・マルゲリータ」、「ペパロニクラシック」、「じゃがマヨコーン」、「芳醇ベーコンマッシュルーム」です。

お持ち帰り限定で、通常価格1400円のところ、800円引きの600円に。

生地はハンドトス限定です。ハットの日特別ハーフ＆ハーフ以外で通常価格のピザやハットの日対象ピザでのハーフ＆ハーフは注文できません。

いずれも、一部店舗では対象商品が異なるほか、予告なく内容の変更もしくは終了する場合があります。

詳しくは、公式サイト特設ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部