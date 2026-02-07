【ピザハット】人気のピザ4種が810円＆Sサイズ600円も！2月の「ハットの日」もお得たっぷり《2月10日まで》
ピザハットは、2026年2月8日から10日までの3日間、「ハットの日」を開催します（一部店舗を除く）。
ピザもサイドメニューも嬉しい特別価格に
定番ピザ（Mサイズ）4種が810円
対象ピザは、「ペパロニクラシック」「じゃがマヨコーン」「ピザハット・マルゲリータ」「芳醇ベーコンマッシュルーム」の定番4種類です。
お持ち帰り限定で、通常価格1860円のところ、1050円引きの810円に。
ハーフ＆ハーフと「フレンズ4」が1100円
対象ピザは、「ガーリックミートグルメ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」、「クリームチーズベーコン／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ」、「とろ〜りたまごのせカルボナーラ／とろ?りたまごのせデラックスのハーフ＆ハーフ」（店舗限定）、「フレンズ４」、「ツナマイルド／ほっくりポテマヨソーセージのハーフ＆ハーフ」、「芳醇ベーコンマッシュルーム／海老マヨ明太ベーコンのハーフ＆ハーフ」の6種です。
お持ち帰り限定で通常価格2095円〜2580円のところ、最大1480円引きの1100円に。
「ピザハット・ベスト4」が1300円
「ほっくりポテマヨソーセージ」「ピザハット・マルゲリータ」「特うまプルコギ」「テリマヨチキン」の人気商品4種が1枚に集結した「ピザハット・ベスト４」が、テイクアウト限定の特別価格で登場します。
お持ち帰り限定で、通常価格3190円のところ、1890円引きの1300円に。
2種のサイドメニューがセットでお得
あと一品欲しいときに嬉しいサイドメニューもセットでお得に。
対象となるサイドメニューは、「ハットフライポテト（Mサイズ）」と、「もちっと！ハニーフォカッチャ(8個入り)」です。
通常価格500円のところ、半額の250円に。
キャンペーン対象価格になるのは、もちかえりでハットの日対象ピザを購入した場合のみです。
4種類のSサイズピザが600円【一部店舗限定】
"おひとりさま"にもぴったりな4種類のピザ（Sサイズ）が600円で登場。対象ピザは、「ピザハット・マルゲリータ」、「ペパロニクラシック」、「じゃがマヨコーン」、「芳醇ベーコンマッシュルーム」です。
お持ち帰り限定で、通常価格1400円のところ、800円引きの600円に。
生地はハンドトス限定です。ハットの日特別ハーフ＆ハーフ以外で通常価格のピザやハットの日対象ピザでのハーフ＆ハーフは注文できません。
いずれも、一部店舗では対象商品が異なるほか、予告なく内容の変更もしくは終了する場合があります。
詳しくは、公式サイト特設ページから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部