和食からメキシカンまで！「丸の内ハウス」の飲食店全12店舗に敦賀・若狭の食材を使ったオリジナルメニューが登場
新丸ビル7階「丸の内ハウス」が、福井県の敦賀(つるが)・若狭(わかさ)地域の食材を使ったオリジナルメニューを、フロア内の飲食店全12店舗で提供する『丸の内から御食国「敦賀・若狭」へ 美し物-うましもの-グルメフェア』を2026年2月2日より開催している。
【写真】鮨＆BAR 不二楼「敦賀、若狭の3貫セット」
「御食国(みけつくに)」は、古代から海や山の幸を都に献上してきた地域を指す呼称で、敦賀・若狭はその代表的な土地のひとつ。丸の内ハウスでは、2025年秋、鹿児島の蔵元とともに焼酎ハイボールとペアリングフードの楽しみ方を提案するなど、全国各地とのコラボレーション企画を通じ、地域の魅力と各店の個性を融合させた革新的な食体験を提供してきた。
本グルメフェア期間中は、敦賀市のブランド魚「敦賀真鯛」や、若狭小浜の名産品「小鯛ささ漬け」、農林水産省の“日本郷土料理百選”にも選定された福井県の伝統食品「へしこ(魚のぬか漬け)」など、時代を超えて愛され続ける特産品を使用した限定メニューを提供。また、地元の漁師たちに親しまれてきた日本酒「早瀬浦」や、若狭町で栽培された幻の柑橘といわれる「黄金柑」を漬け込んだサワーなど、アルコールドリンクも楽しめる。
さらに丸の内エリア内では、敦賀が生産量日本一を誇る「おぼろ昆布」の手すき体験や、表面を研ぎ出し磨き上げることで下の層の貝殻や色漆の模様を浮かび上がらせる「若狭塗箸」の箸研ぎ体験など、伝統工芸を体験できるイベントも実施する。
本グルメフェアのタイトルに用いられた「美し物-うましもの-」は、日本の古語で「美しいもの」「素晴らしいもの」「よいもの」という意味。敦賀・若狭の食材の上質さや土地の風光明媚さ、伝統工芸の魅力を東京・丸の内で堪能しよう。
■『丸の内から御食国「敦賀・若狭」へ 美し物-うましもの-グルメフェア』概要
開催期間：2026年2月2日(月)〜21日(土)
開催場所：新丸ビル7階 丸の内ハウス 飲食全12店舗
※2月14日(土)・15日(日)にMarunouchi Happ.STOREにて、2月20日(金)・21日(土)に丸の内ハウスライブラリーにて体験イベント実施
■「美し物-うましもの-グルメフェア」丸の内各店舗メニュー
・鮨＆BAR 不二楼「敦賀、若狭の3貫セット」(1800円)
・Koko Head cafe「若狭 小浜小鯛ささ漬と甘エビのプレートカクテル」(1980円)
・RIGOLETTO WINE AND BAR「敦賀の寒ブリのグリル」(2695円)
・ソバキチ「揚げ出し大根とろろ昆布のせ」(660円)、「炙りへしこ大根添え」(880円)、「早瀬浦」(1300円)
・MUS MUS「奥井海生堂のふりかけのせソースカツ」(1700円)、「かどのさん家のへしこ」(1100円)
・来夢来人「BENICHU FLOWER」(1210円)
・ニューみるく「焼きうめっぽのお湯割り」(950円)
・欧風小皿料理 沢村「甘エビのセビーチェ」(1540円)
など
※一部メニューのみ抜粋(商品によって提供時間が異なる。価格は変更の場合あり、すべて税込表記)
※急きょ参加店舗や提供メニューが変更になる場合あり
■そのほかのコンテンツ
■おぼろ昆布手すき体験
敦賀が生産量日本一を誇る「おぼろ昆布」。機械化が困難のため、現在も職人が手作業で削り、生産している。醸造酢に漬けて柔らかくした昆布の表面を専用の包丁で薄く削り出す工程を体験できる。
開催日時：2月14日(土)・15日(日)11時30分〜12時30分／13時30分〜14時30分／15時30分〜16時30分
開催場所：Marunouchi Happ.STORE
参加費：無料
参加上限：各回先着10人
■若狭塗箸 箸研ぎ体験
貝殻や卵殻をのせ、色漆で十数回も塗り重ねる若狭塗の箸。若狭塗箸作りの工程のひとつ、やすりで表面を研ぎ磨き上げる工程を体験し、貝殻や下の層の漆で独特な模様を作る。
開催日時：2月20日(金)13時30分〜18時30分／2月21日(土)11時〜16時
時間目安：1回20分間程度
開催場所：丸の内ハウスライブラリー
参加費：無料
参加上限：1日先着50人
■敦賀・若狭地域の特産品セットなどが当たる抽選会
今回のイベントメニューを注文すると特産品セットなどの豪華景品が当たる抽選券を進呈。
※1メニュー注文につき1枚、1イベント参加につき1枚進呈
開催日時：2月20日(金)11時〜20時／21日(土)11時〜20時
開催場所：丸の内ハウスライブラリー
■双蝶のギョーブ・敦賀城主大谷吉継おもてなし武将隊 大谷吉継 グリーティング
敦賀城の城主として知られる大谷吉継がモチーフのご当地ヒーロー「双蝶のギョーブ」と大谷吉継おもてなし武将隊「大谷吉継」と写真撮影ができる。
開催日時：2月20日(金)17時〜20時／2月21日(土)11時〜17時
開催場所：丸の内ハウスライブラリー
今回の企画について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の企画の狙いは？
丸の内ハウスでは、これまでにも全国各地とのコラボレーションを通じて、地域の魅力と各店の個性を掛け合わせた新しい食体験を提案してきました。今回は、古くから豊かな自然の恵みとともに、京文化と深く結びついた歴史を持つ敦賀・若狭地域の食材の奥深さを体験いただけるイベントを展開します。
ーー今回の企画のイチオシは？
丸の内ハウスの飲食全12店が敦賀・若狭地域の食材を使い、各店が趣向を凝らして提供するオリジナルメニューです。スパニッシュイタリアン、和食、メキシカン、アメリカンダイニングなど、多種多様なジャンルとの新感覚なコラボレーションをお楽しみください。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
会期中は、丸の内エリア各所で「おぼろ昆布」の手すき体験や、「若狭塗箸」の箸研ぎ体験など、伝統工芸を体験いただけるイベントも実施します。敦賀・若狭地域の多彩な魅力を、東京・丸の内でぜひご堪能ください。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
