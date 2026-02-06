『渋谷パルコの復活 なぜ危機から再生できたのか？』（光文社）が2月18日（水）に、『渋谷半世紀 都市×カルチャー×未来』（晶文社）が2025年11月６日（木）に発売された。

【画像】渋谷を代表に「都市のリアル」を語るトークイベント開催

100年に一度の再開発が進む渋谷。「公園通り」と「パルコカルチャー」を軸に、この街の“いま”と“これから”を描いた2冊が、時を同じくして刊行された。半世紀を経て復活を遂げた渋谷PARCOの戦略を語る、平松有吾の新著。そして、渋谷カルチャーの担い手たちと半世紀を振り返った共同通信連載を書籍化した、内田朋子らの一冊。その刊行を記念し、渋谷PARCOにてトークイベントが開催される。

本トークでは、両著だけでは語り切れなかった「都市のリアル」と「未来」をつなぐものを掘り下げる。当日は著者2名に加え、渋谷カルチャーや都市文化に精通したスペシャル・ゲストも登壇予定。世界都市・渋谷を手がかりに、これからの都市と社会に必要な変革、そして遺すべき遺産について語られる。

■著者紹介平松有吾（ひらまつ ゆうご）1977年横浜市生。立命館大学卒。在学時にドリコム創業に参画したのちパルコ入社。2024年３月、渋谷PARCO店長就任。渋谷PARCOは25年2月期取扱高前年比22.5%増の439億円と過去最高達成。2025年から改装を開始し、「グローバルニッチ」をテーマに世界一ユニークで面白い商業施設・コンテンツセンターをめざす。

内田朋子（うちだ ともこ）青山学院大学経営学部卒業。共同通信社入社後、デジタル戦略本部企画開発室委員として写真事業会社の企画・立ち上げに参画。編集局ニュースセンター校閲部を経て、現・同メディアセンター予定チーム委員。メディア出演、講演会・シンポジウムなど登壇多数。情報経営イノベーション専門職大学客員教授、京都芸術大学講師、デジタルアーカイブ学会理事。著書に『すごいぞ！はたらく知財～14歳からの知的財産入門』『発信する人のためのメディア・リテラシー』（ともに晶文社）

イベント登壇スペシャル・ゲスト近日決定予定。

