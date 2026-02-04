【罪悪感ゼロ】「飲めないけど、飲みたい！」はオールフリーが解決！ 日常のちょっとしたご褒美にピッタリ
【写真を見る】春のリニューアル＆新商品が待ち遠しい！サントリー「オールフリー」
家事や育児に追われる毎日、ふと「あ〜、シュワっと爽快なものが飲みたい！」なんて思う瞬間、ありませんか？ ビールでプハッと一杯いきたいところだけど、「でも、まだお昼だし…」「この後も子どものお迎えや夕飯の準備があるし…」と考えると、なかなか気軽にリフレッシュできないのが現実。
■編集部も愛飲中！ 家事・育児の合間に、「ノンアル休憩」はいかが？
レタスクラブ編集部でも多く聞かれたのが、家事や育児の合間の「ちょっと一杯飲みたい」気持ち。でも、まだまだやることはたくさんあるし…。と、そこで登場するのがノンアルコール飲料です♪
編集部K「夕方以降に飲みたくなることが多いけど、育児や家事の残りをしたり、仕事に戻ったりと色々やることがあるので、ノンアル飲料を愛飲しています！あとは、お風呂上がりにのどごしが欲しくなって飲むことも多いです」
編集部C「私も！夜に『ちょっと飲みたいな〜』と思うけど、まだやらないといけない家事とかが残っていて酔えないときに飲んでいます」
編集部Y「休日のランチ会などでみんながお酒を飲んでいるけど、夕方以降に子どもの車送迎があるかも…というときに、ノンアル飲料というチョイスがあると助かりますね。みんなと一緒にアルコールを飲めている、という喜びがあります」
もちろん、アルコールが飲めない人にとっても強い味方です！
編集部E「ホームパーティーの時など、お酒を飲んでいる周囲に合わせて『飲んでいる』雰囲気が欲しい、だけど実際にお酒が苦手でたくさん飲めない…という時に飲みたくなります」
編集部A「お酒を飲んでいる友人と合わせたいとき、ソフトドリンクではなく、ノンアル飲料でお酒の味を楽しみたくなります」
このように、いろんなシーンで活躍するノンアルコール飲料。今やビールテイストだけでなく豊富な種類が揃っているから、シーンに合わせて選ぶことができます。
■春のリニューアル＆新商品が待ち遠しい「サントリー オールフリー」
ノンアルコール飲料と聞いて、まずサントリーの「オールフリー」を思い浮かべる人も多いのでは？ 発売以来、多くの人に支持され続けている、定番中の定番です。
その魅力は、「アルコール度数0.00％」「カロリーゼロ※1」「糖質ゼロ※2」「プリン体ゼロ※3」の「4つのゼロ」。健康や体型を気遣う人にとっても嬉しいですよね。
サントリーは、ノンアルコール飲料を「アルコール0.00％のお酒」として、お酒の価値や魅力を伝え続けているのです。
※1 食品表示基準に基づき、100ml あたり5kcal 未満を「カロリーゼロ」としています
※2 食品表示基準に基づき、100ml あたり0.5g未満を「糖質ゼロ」としています
※3 100ml あたり0.5mg未満を「プリン体ゼロ」としています
ラインナップも豊富で、筆者はスーパーで「オールフリー」ブランドのノンアル飲料を7種類も発見！ 期間限定のフレーバーや機能性表示食品もありましたよ。
そんな「オールフリー」の4種が、2月下旬以降に順次リニューアル新発売！！ さらに、4月7日(火)には、新商品を発売するとの情報が入ってきました。
リニューアルするのは、ノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー」、「オールフリー〈ライムショット〉※4」と、ノンアルコールサワーテイスト飲料「オールフリースパークリング〈レモン＆ライム〉※5」「オールフリースパークリング〈ブラッドオレンジ〉※6」です 。
※4 「オールフリー〈ライムショット〉」はパッケージリニューアルのみ
※5 「オールフリー クリア〈レモン＆ライム〉」より商品名を変更
※6 「オールフリー クリア〈ビターオレンジ〉」より商品名を変更
「オールフリー」は濃色麦芽の配合比率を変更し、よりビールのような複雑な味わいとすっきりした後味を実現したのだとか。
「オールフリースパークリング〈レモン＆ライム〉」は、レモンピールエキスによる苦味や複雑な味わいはそのままに、原料の配合を変更。ガス圧を強化することで、より爽快感を得られるようになるそうですよ。
「オールフリースパークリング〈ブラッドオレンジ〉」は、同じく苦味や複雑な味わいはそのままに、新たにブラッドオレンジ果汁を追加。より厚みのある味わいを目指しています。
そして、4月7日(火)に発売する新商品が「オールフリースパークリング〈マスカット・オブ・アレキサンドリア〉」。マスカット果汁と白ワインの「脱アルコールエキス」を使用していて、マスカットの華やかで爽やかな香りとお酒のような複雑な余韻が感じられるそう。春にぴったりの味わいですね。
それぞれパッケージも躍動感を感じるデザインにリニューアルするので、ぜひ見つけてみてください。
■「サントリー オールフリー」で、プシュッとリフレッシュしてみた！
まだリニューアル前ですが、我慢しきれず「オールフリー」でリフレッシュしてみました！まずは、定番のノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー」から。
本物のビールみたいなきめ細かい泡が立ち、「酒欲」を刺激しますね！ 一口飲むと、のどを通り抜ける爽快感があって「あ〜、これこれ！」と思わず声が出ちゃいました（笑）
苦味も程よく、後味がスッキリしているので、味の邪魔をしないからどんな食事にも合います。食事中はもちろん、食事の支度をしている時のひと息にも◎ 日常のシーンで、気軽に、軽やかに楽しめそう。
同じく、ノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー〈ライムショット〉」。こちらは、ビールらしいのどごしにライムの香りがとっても爽やか！ カクテル感覚で軽やかに楽しめるから、ビールの苦味があまり得意でないという人にもおすすめですよ。
「オールフリークリア〈ブラッドオレンジ〉」も飲んでみました♪ グラスに注いでみると、透明色にシュワシュワと泡が浮いて美しい！ スパークリングワインのようで、気分が上がります。ブラッドオレンジの華やかな香りの後に、ちゃんとほろ苦さも感じられるので、筆者としては、物足りなさはありませんでした。
甘すぎない大人の味わいは、休日のランチタイムや夕食後のリラックスタイムのデザート感覚で楽しむのにぴったりだと思います！ 友人とホームパーティーするときも、「オールフリークリア」と、ちょっとおしゃれなおつまみを用意すればパッと華やかになりそう。
ちなみに、「オールフリークリア」は、リニューアル後は「オールフリースパークリング」に名前が変更となります。
■何気ない日常にご褒美を。オールフリーで、毎日を彩る「ノンアル習慣」
お酒ののどごしの良さとしっかりとした飲み応えを再現しながらも、気軽に飲むことができるサントリーの「オールフリー」。アルコール・カロリー・糖質・プリン体ゼロだから、飲み会やイベントだけでなく、日々の暮らしにこそ取り入れたいノンアルコール飲料です。
家事がひと段落したときやご飯の支度中、お風呂上がりなど、日常の小さな節目にプシュッと1本。それだけで、何気ない1日が華やかになりそうですね。まさに、頑張る人を応援してくれる強い味方です。
文＝松田支信