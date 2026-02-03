ママたちが建前抜きで本音を語り合うABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』。

2月1日（日）放送の同番組では、普段はなかなか見ることのできない他人の家庭の様子に密着した。

同番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。

番組MCには、前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が務める。

◆27歳妻の過酷な過去とは…

今回の「のぞき見！隣のママ」のコーナーでは、2歳から7歳までの5人の年子を育てる27歳の妻が登場。

53歳の夫との“26歳差夫婦”の実態にスタジオが騒然となる場面があった。

福岡県に住む一家は、夫のたかひこさん（53歳）と妻のじゅりさん（27歳）、そして7歳の長男から2歳の次女まで、全員が「年子」という7人家族だ。

早朝、スタッフが自宅を訪れると、子供たちの着替えやお弁当作りなど、朝の支度はすべて夫のたかひこさんがワンオペで担当していた。

遅れて起きてきたじゅりさんは、夫に淹れてもらったハーブティーを飲みながら優雅にフェイスパックをしており、その光景にスタジオからは驚きの声が上がる。

一見、尻に敷かれているように見える夫だが、実はじゅりさんが「脳みそ」、たかひこさんが「体」という明確な役割分担があるそう。

夫婦でダンススクールを運営しているが、かつて経営難で約500万円の借金を抱えた際、じゅりさんが経営に介入。インフルエンサーとしての発信力や動画編集スキルを駆使し、わずか1年で生徒数を倍増させ、借金を完済させたという驚きのエピソードが明かされた。

以降、たかひこさんは役割分担として、体力仕事や家事全般を喜んで引き受けているのだ。

二人の出会いは、じゅりさんが小学3年生の頃、たかひこさんがダンスのインストラクターをしていたときまで遡る。

その後、じゅりさんは20歳で別の男性と結婚・出産するも、わずか10日間でスピード離婚。シングルマザーとして再出発しようとしていた矢先、カフェで偶然たかひこさんと再会し、交際に発展した。

しかし、順風満帆に見える現在に至るまでには、「1年前、タスクが多すぎて離婚するつもりで動いていた」という危機もあったと語る。

幼少期に両親が離婚し、寂しい思いをした経験を持つじゅりさんは、夫の深い愛情に気づき、本音を伝えたことで現在の協力体制を築き上げた。

じゅりさんが「恋人っぽくなくなったら終わりだと思っています。親子みたいな感じになったらもう終わり」と夫婦円満の秘訣を語ると、MC陣も「2人が模索してたどり着いた形」「パパの家事に驚く時代は終わった」と新しい夫婦の形に感嘆の声を漏らしていた。