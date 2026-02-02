¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÈãÈ½¡¡Éî¿«¸í²ò¤ÎÌ¡²è¤È¥³¥é¥Ü
¡¡¡Ú¹½£¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤òÉî¿«¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¸í²ò¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¥³¥Ê¥ó¤ÎIP¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼áÌÀ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÌ¾Á°¤¬ÆüÃæÀïÁèÃæ¤ËºÙ¶ÝÊ¼´ï¤ò³«È¯¤·¤¿µìÆüËÜ·³¤Î´ØÅì·³ËÉ±Öµë¿åÉô¡Ê731ÉôÂâ¡Ë¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤È¤·¤Æ2020Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤ÇÈãÈ½¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¥³¥Ê¥ó¤Ïº£Ç¯¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é30¼þÇ¯¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤Î³«»Ï¤«¤é10¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤È¥³¥é¥Ü´ë²è¤òÅ¸³«¡£ÁÐÊý¤Î¸¶ºî¼Ô¤¬¸ß¤¤¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤Ç¡ÖÉî¿«¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥³¥Ê¥ó¤ÎIP¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¾å³¤¤Î´ë¶È¤Ï1·î31Æü¡ÖºîÉÊ´Ö¤ÎÍ§¹¥Åª¤Ê¸òÎ®¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸ÐËÌ¾ÊÀ¯ÉÜ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¶ËÌÜ¿·Ê¹¤Ïº£·î1Æü¤ÎÏÀÉ¾¤ÇËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤Ï°Ì¾¹â¤¤Ì¡²è¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£