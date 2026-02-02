【1位〜6位】2月3日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】蟹座
総合運：★★★★★
願ってもない話が舞い込んできたり、努力してきたことで目標を達成できたりと「やった！」と言いたくなる出来事が重なりそうな運気。この運気を生かすポイントは、気品。しぐさや姿勢など、いつ誰に見られてもいいように心がけて。
恋の進展を実感できたり「愛されているんだな」と、喜びを噛みしめることができたりしそうな日！あなたからそっとボディタッチをするのが、運気を生かすコツです。印象をより魅力的にするためにも、手先や指先のケアを忘れずに。
金運
落ち着いて鋭くお金について考えられて、上手にお金を使ったり動かしたりできる、そんなすばらしい金運に恵まれる1日です。何にどのように使うのかを考えてから1日をスタートさせると、お金をグンと殖やすことができそう！
ラッキーアイテム：折り畳み傘
ラッキーカラー：オリーブグリーン
【2位】射手座
総合運：★★★★★
まわりの人がすんなりと納得する話し方ができる日です。その姿が魅力となって、信頼感もグンとアップするでしょう。真剣な話題のときには、自分とは違う考えも肯定しながら話を進めていくのが、運気を生かすポイント。
恋愛運
ひとりで考えていると、相手の立場や状況を思いやる心が小さくなるかも。ただ、恋の相手とコミュニケーションをとっていれば、やさしい気持ちが自然に湧いてきて愛が深まります。何気ないひと言だけでも、連絡をしてみると◎。
金運
買い物についても貯蓄や運用についても、今日は自分の考えが強くなりそう。ただ、その考えにこだわりすぎると、盲点が出てくるかもしれません。誰かとお金の話になったら、少しだけ意見を交わしてみるのもいいでしょう。
ラッキーアイテム：トラベラーズノート
ラッキーカラー：ターコイズブルー
【3位】獅子座
総合運：★★★★☆
まわりの目を気にしたり、気を張ったりせず、楽な気持ちで過ごすことができる運気。人から可愛がってもらえる日でもあるので、誰かにお願いしたいことがあったら素直に話してみて。反対に、相手のためにできることも提案すると◎。
恋愛運
会話やしぐさで、あなたがもともと持っている魅力が輝く日です！思ったことは、素直に言葉にしてOK。相手と違う考えでも、遠慮せずに言ってみたほうが、印象がよくなります。また「魅力的だな」と思うしぐさは、積極的に試してみて。
金運
大きな動きはなく、落ち着いてお金を使うことができる運気です。思いがけない出費もなさそう。普段から使っている財布やカード類などをキレイにしたり、整理整頓したりして、自分のなかでお金に対する感謝を確かめると〇。
ラッキーアイテム：リップクリーム
ラッキーカラー：トマトレッド
【4位】蠍座
総合運：★★★★☆
老若男女、さまざまな人からうれしい言葉をかけてもらえそうな日。また、あなたも人を喜ばせることができて、幸せを注ぎあうコミュニケーションが生まれるでしょう。感謝を伝えるときには、それまでよりも大きな笑顔を見せると◎。
恋愛運
相手が言ってほしいこと、してほしいことを瞬時に判断できる恋愛運。恋人や好きな人でも、出会った相手でも、あなたに心をギュッとつかまれるのを感じるはず。「指先の動きを上品に」と心がけると、さらに輝きが増していきます！
金運
今まで｢ここは節約できない｣｢ここは切り詰めたくない｣と思っていた部分で、無理なく節約する方法を思いつきそう！そのきっかけは、誰かとの楽しいおしゃべり。お金とはまったく関係ない話題のときに、ピンとひらめきそうです。
ラッキーアイテム：スマホグッズ
ラッキーカラー：チャコールグレイ
【5位】牡羊座
総合運：★★★★☆
いつもとは違うなにかを求めたくなる日。ちょっと贅沢な料理や珍しい食材など、食事で非日常を感じることができると、1日の充実感がグンとアップします。ただし、奇抜な髪型や洋服へのイメチェンは、後悔する可能性があるため避けて。
恋愛運
いつもとは違うデート、これまでとは違うタイプの人…そんなふうに、恋愛にちょっと刺激がほしくなる日です。恋の相手がいるのなら、自分だけでなく、相手も楽しいことをすると◎。出会いの場合は、急いで進展させないのがポイント。
金運
後から収入を生み出すことに、今日のうちにお金をかけておく、これができるとお金との縁をグンと強くできる運気の日です。得意なことについて専門知識を身につけたり、スキルアップにお金をかけたりするといいでしょう。
ラッキーアイテム：ビーズ小物
ラッキーカラー：コーラルピンク
【6位】双子座
総合運：★★★☆☆
静かにあれこれと考えを巡らせていると、どんどん頭が冴えてくる日です。人との連絡は控えて、ひとりで過ごす時間を作るのがオススメ。読んだことのないジャンルの本や、普段は観ない映画などを楽しんでみて。
恋愛運
そんなつもりはなくても、あなたの言葉が皮肉や嫌味として伝わってしまう可能性がある恋愛運。盛り上がりそうな冗談や笑い話も、今日は控えるのがよさそう。片思いの相手とは距離を置いて。恋人への連絡は、軽い挨拶だけでもOK。
金運
運用や投資について｢これ以上の方法はない｣と、思うほどのアイディアが浮かぶかもしれません。しかし今日は、重要なリスクが見えていないのかも。じっくり検討するつもりでいると〇。ただ、節約のアイディアは早速試すとgood。
ラッキーアイテム：ボールペン
ラッキーカラー：レモンイエロー