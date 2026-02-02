【1位〜6位】2月3日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】蟹座 総合運：★★★★★

願ってもない話が舞い込んできたり、努力してきたことで目標を達成できたりと「やった！」と言いたくなる出来事が重なりそうな運気。この運気を生かすポイントは、気品。しぐさや姿勢など、いつ誰に見られてもいいように心がけて。



恋愛運

恋の進展を実感できたり「愛されているんだな」と、喜びを噛みしめることができたりしそうな日！あなたからそっとボディタッチをするのが、運気を生かすコツです。印象をより魅力的にするためにも、手先や指先のケアを忘れずに。



金運

落ち着いて鋭くお金について考えられて、上手にお金を使ったり動かしたりできる、そんなすばらしい金運に恵まれる1日です。何にどのように使うのかを考えてから1日をスタートさせると、お金をグンと殖やすことができそう！



ラッキーアイテム：折り畳み傘



ラッキーカラー：オリーブグリーン 恋愛運恋の進展を実感できたり「愛されているんだな」と、喜びを噛みしめることができたりしそうな日！あなたからそっとボディタッチをするのが、運気を生かすコツです。印象をより魅力的にするためにも、手先や指先のケアを忘れずに。金運落ち着いて鋭くお金について考えられて、上手にお金を使ったり動かしたりできる、そんなすばらしい金運に恵まれる1日です。何にどのように使うのかを考えてから1日をスタートさせると、お金をグンと殖やすことができそう！ラッキーアイテム：折り畳み傘ラッキーカラー：オリーブグリーン

【2位】射手座 総合運：★★★★★

まわりの人がすんなりと納得する話し方ができる日です。その姿が魅力となって、信頼感もグンとアップするでしょう。真剣な話題のときには、自分とは違う考えも肯定しながら話を進めていくのが、運気を生かすポイント。



恋愛運

ひとりで考えていると、相手の立場や状況を思いやる心が小さくなるかも。ただ、恋の相手とコミュニケーションをとっていれば、やさしい気持ちが自然に湧いてきて愛が深まります。何気ないひと言だけでも、連絡をしてみると◎。



金運

買い物についても貯蓄や運用についても、今日は自分の考えが強くなりそう。ただ、その考えにこだわりすぎると、盲点が出てくるかもしれません。誰かとお金の話になったら、少しだけ意見を交わしてみるのもいいでしょう。



ラッキーアイテム：トラベラーズノート



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】獅子座 総合運：★★★★☆

まわりの目を気にしたり、気を張ったりせず、楽な気持ちで過ごすことができる運気。人から可愛がってもらえる日でもあるので、誰かにお願いしたいことがあったら素直に話してみて。反対に、相手のためにできることも提案すると◎。



恋愛運

会話やしぐさで、あなたがもともと持っている魅力が輝く日です！思ったことは、素直に言葉にしてOK。相手と違う考えでも、遠慮せずに言ってみたほうが、印象がよくなります。また「魅力的だな」と思うしぐさは、積極的に試してみて。



金運

大きな動きはなく、落ち着いてお金を使うことができる運気です。思いがけない出費もなさそう。普段から使っている財布やカード類などをキレイにしたり、整理整頓したりして、自分のなかでお金に対する感謝を確かめると〇。



ラッキーアイテム：リップクリーム



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】蠍座 総合運：★★★★☆

老若男女、さまざまな人からうれしい言葉をかけてもらえそうな日。また、あなたも人を喜ばせることができて、幸せを注ぎあうコミュニケーションが生まれるでしょう。感謝を伝えるときには、それまでよりも大きな笑顔を見せると◎。



恋愛運

相手が言ってほしいこと、してほしいことを瞬時に判断できる恋愛運。恋人や好きな人でも、出会った相手でも、あなたに心をギュッとつかまれるのを感じるはず。「指先の動きを上品に」と心がけると、さらに輝きが増していきます！



金運

今まで｢ここは節約できない｣｢ここは切り詰めたくない｣と思っていた部分で、無理なく節約する方法を思いつきそう！そのきっかけは、誰かとの楽しいおしゃべり。お金とはまったく関係ない話題のときに、ピンとひらめきそうです。



ラッキーアイテム：スマホグッズ



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】牡羊座 総合運：★★★★☆

いつもとは違うなにかを求めたくなる日。ちょっと贅沢な料理や珍しい食材など、食事で非日常を感じることができると、1日の充実感がグンとアップします。ただし、奇抜な髪型や洋服へのイメチェンは、後悔する可能性があるため避けて。



恋愛運

いつもとは違うデート、これまでとは違うタイプの人…そんなふうに、恋愛にちょっと刺激がほしくなる日です。恋の相手がいるのなら、自分だけでなく、相手も楽しいことをすると◎。出会いの場合は、急いで進展させないのがポイント。



金運

後から収入を生み出すことに、今日のうちにお金をかけておく、これができるとお金との縁をグンと強くできる運気の日です。得意なことについて専門知識を身につけたり、スキルアップにお金をかけたりするといいでしょう。



ラッキーアイテム：ビーズ小物



ラッキーカラー：コーラルピンク