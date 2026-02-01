２シャドーの一角で69分までプレーした堂安。（C）Getty Images

　現地１月31日に開催されたブンデスリーガ第20節で、日本代表MF堂安律を擁するフランクフルトがホームでレバークーゼンと対戦した。

　堂安が３−４−２−１の２シャドーの一角で先発したなか、フランクフルトは26分に先制点を奪われると、その７分後にも追加点を献上。２点ビハインドで前半を終える。

　後半に入って50分には、堂安のCKの流れからロビン・コッホがネットを揺らして１点差に詰め寄るも、90＋３分に失点して１−３で敗戦。公式戦４連敗で８試合勝ちなしとなった。
 
　試合後、フランクフルトの地元メディア『Frankfurter Rundschau』がこの一戦に出場したフランクフルトの選手たちを評価。69分までプレーした堂安を「弱々しい」とし、次のように寸評を添えた。

「これがブンデスリーガで最も期待された選手の１人なのか？自信もパワーも欠け、妙に臆病だ。パスはほぼすべてがミス。後半にようやく調子を上げ始めたところで、交代させられる羽目になった」

　フランクフルトは次節、２月６日に敵地でウニオン・ベルリンと激突。日本代表MFは奮起なるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

