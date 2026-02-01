「これがブンデスで最も期待された１人なのか？」ドイツ強豪が公式戦４連敗＆８試合勝ちなし…日本代表MFに現地メディアが辛口「自信が欠け、妙に臆病」「パスはほぼすべてがミス」
現地１月31日に開催されたブンデスリーガ第20節で、日本代表MF堂安律を擁するフランクフルトがホームでレバークーゼンと対戦した。
堂安が３−４−２−１の２シャドーの一角で先発したなか、フランクフルトは26分に先制点を奪われると、その７分後にも追加点を献上。２点ビハインドで前半を終える。
後半に入って50分には、堂安のCKの流れからロビン・コッホがネットを揺らして１点差に詰め寄るも、90＋３分に失点して１−３で敗戦。公式戦４連敗で８試合勝ちなしとなった。
試合後、フランクフルトの地元メディア『Frankfurter Rundschau』がこの一戦に出場したフランクフルトの選手たちを評価。69分までプレーした堂安を「弱々しい」とし、次のように寸評を添えた。
「これがブンデスリーガで最も期待された選手の１人なのか？自信もパワーも欠け、妙に臆病だ。パスはほぼすべてがミス。後半にようやく調子を上げ始めたところで、交代させられる羽目になった」
フランクフルトは次節、２月６日に敵地でウニオン・ベルリンと激突。日本代表MFは奮起なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
