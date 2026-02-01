「これがブンデスで最も期待された１人なのか？」ドイツ強豪が公式戦４連敗＆８試合勝ちなし…日本代表MFに現地メディアが辛口「自信が欠け、妙に臆病」「パスはほぼすべてがミス」

「これがブンデスで最も期待された１人なのか？」ドイツ強豪が公式戦４連敗＆８試合勝ちなし…日本代表MFに現地メディアが辛口「自信が欠け、妙に臆病」「パスはほぼすべてがミス」